«Ребёнок не от него»: беременная визажистка Михаила Галустяна сделала громкое заявление

Михаил Галустян и Милена (фото: Instagram* @mokomillo_)
Визажистка Михаила Галустяна опровергла слухи о том, что она ждёт ребёнка от комика. Милена утверждает, что с актёром её связывали исключительно рабочие отношения.
«Да, я работала в проекте в Африке, но это было более двух лет назад. И мой пост с фотографией, где я в положении, не имеет отношения к его личной жизни. Да, я беременна, но хочу вас разочаровать – ребенок не от него. Так что, все выдыхаем. Проявите уважение к артисту и к моей личной жизни, которая с ним не связана», – заявила девушка в личном блоге.Напомним, что Галустян в конце апреля объявил о разводе с женой Викторией, с которой он прожил 18 лет. Правда выяснилось, что они расторгли брак ещё в прошлом году. Практически одновременно с этим известием незамужняя визажистка артиста объявляет о беременности. Это спровоцировало волну слухов о том, что Милена ждёт ребёнка от Михаила.
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