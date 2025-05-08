Бывшая жена Михаила Галустяна впервые прокомментировала развод с ним

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Instagram* @victoriagalustyan)
Бывшая жена Михаила Галустяна впервые прокомментировала развод с комиком. Виктория Штефанец поблагодарила подписчиков за «добрую и деликатную» поддержку.
В личном блоге женщина отметила, что сейчас для неё самое ценное – это время, проведённое с детьми и близкими.
Напомним, что в конце апреля Галустян неожиданно объявил о разводе с супругой, с которой состоял в браке 18 лет. Артист отметил, что это произошло ещё в прошлом году. После этого в Сети пошли слухи о том, что совсем скоро комик представит новую возлюбленную, ради чего и раскрыл свой статус.
Спустя непродолжительное время поклонники артиста заметили, что его визажистка Милена беременна, хотя девушка не замужем. Юморист нередко появляется в её блоге, поэтому многие пришли к выводу, что она ждёт ребёнка именно от Галустяна. Вскоре потенциальная возлюбленная комика прокомментировала распространившиеся слухи.
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Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака
*запрещён в РФ
Напомним, что в конце апреля Галустян неожиданно объявил о разводе с супругой, с которой состоял в браке 18 лет. Артист отметил, что это произошло ещё в прошлом году. После этого в Сети пошли слухи о том, что совсем скоро комик представит новую возлюбленную, ради чего и раскрыл свой статус.
Спустя непродолжительное время поклонники артиста заметили, что его визажистка Милена беременна, хотя девушка не замужем. Юморист нередко появляется в её блоге, поэтому многие пришли к выводу, что она ждёт ребёнка именно от Галустяна. Вскоре потенциальная возлюбленная комика прокомментировала распространившиеся слухи.
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Запрещал работать, дружить с незамужними и требовал горячий плотный завтрак: из-за чего распался брак Михаила Галустяна?
Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова