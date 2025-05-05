Бывшая жена Моргенштерна* сделала пластическую операцию после экстремального похудения

Дилара (Фото: Телеграм @dilalara753)
Своим резким похудением Дилара всколыхнула Интернет: и без того стройная экс-супруга Моргенштерна* буквально на глазах у поклонников потеряла 10 килограммов. Люди разделились на два лагеря: одни восхищались, другие отмечали, что «при формах» ей было лучше.
Сама Дилара своей фигурой, судя по всему, довольна, а вот последствиями такого преображения — не слишком. Похудение негативно сказалось на форме груди. Мириться с этим Дилара не захотела и решила лечь под нож пластического хирурга.
Бывшая жена Моргенштерна* отметила, что сильно волновалась, но в итоге все прошло быстро.
Блогер уточнила, что врач сделал коррекцию формы груди с помощью установки имплантатов.
Еще в клинике экс-супруге Моргенштерна* выдали популярное белье Skims.
Результатом операции Дилара осталась довольна: по ее словам, оперировавший врач исполнил ее мечту. К слову, его имя блогер тоже раскрыла. Судя по тому, что это Дмитрий Мельников, оперировавший жену футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко, процедура Дилары прошла в Дубае.
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Бывшая жена Моргенштерна* отметила, что сильно волновалась, но в итоге все прошло быстро.
«После операции поначалу сил не было вообще, я много спала», — отметила Дилара в соцсетях.
Блогер уточнила, что врач сделал коррекцию формы груди с помощью установки имплантатов.
«У каждого из них есть свой QR-код или, так называемый, паспорт», — откровенничала Дилара.
Еще в клинике экс-супруге Моргенштерна* выдали популярное белье Skims.
Результатом операции Дилара осталась довольна: по ее словам, оперировавший врач исполнил ее мечту. К слову, его имя блогер тоже раскрыла. Судя по тому, что это Дмитрий Мельников, оперировавший жену футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко, процедура Дилары прошла в Дубае.
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*Признан Минюстом РФ иноагентом
Ольга Енгалычева