Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова ждут ребёнка

Тимати (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Рэп-исполнитель предприниматель Тимати и его избранница Валентина Иванова ждут ребёнка. Об этом модель сообщила в личном блоге.
Тимати на майские праздники отвёз своих детей на Мальдивы. Помимо них, на курорт приехали мама музыканта Симона и его нынешняя возлюбленная Валентина. В соцсетях артист публикует фото, на которых видно, как семья активно проводит время. Пользователи обратили внимание на одну из публикаций, где дочь артиста Алиса выглядит грустной. Рэпер объяснил, почему его дочь не улыбается.
Читайте также:
Ненадолго обернулся и пошёл дальше: Тимати удивил поклонников реакцией на ДТП с его Lamborghini за 50 млн рублей
«Я не могу оплачивать счета»: Тимати отреагировал на коммунальный скандал со своим участием
Роды не за горами: мама Тимати показала беременную возлюбленную сына
Читайте также:
Ненадолго обернулся и пошёл дальше: Тимати удивил поклонников реакцией на ДТП с его Lamborghini за 50 млн рублей
«Я не могу оплачивать счета»: Тимати отреагировал на коммунальный скандал со своим участием
Роды не за горами: мама Тимати показала беременную возлюбленную сына
Анастасия Чубина