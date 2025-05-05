«Танцор вдохновил»: Певица Алиса Нечипурук-летяга раскрыла присхождение своего псевдонима

Алиса Нечипурук/Летяга (Фото: ВКонтакте @letyaaga)
Певица из Волгограда Алиса Нечипорук, более известная под сценическим прозвищем «летяга», раскрыла происхождение своего необычного псевдонима. По словам девушки, такому выбору способствовала история участника телепроекта «Танцы» Алексея Летучего.
Девушка увидела это шоу на ТНТ ещё в 2018 году, передаёт сетевое издание «Постньюс». По словам Алисы, её тогда очень впечатлила победе парня, которого сначала выгнали с проекта, назвав главным разочарованием.
Однако слово «летучий» показалось ей слишком длинным и громоздким. Пытаясь сократить его, девушка остановилась на «летяге». Нечипурук считает этот псевдоним удачным маркетинговым решением, потому что он абсолютно не соответствует «меланхолическому вайбу» её музыки.
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«Сейчас я уже понимаю, что его путь на шоу наверняка был грамотной стратегией продюсеров, но тогда меня это очень увлекло. <...> Он у меня настолько не выходил из головы, что я писала его имя на руках, на тетрадках», — поделилась воспоминаниями певица.
Однако слово «летучий» показалось ей слишком длинным и громоздким. Пытаясь сократить его, девушка остановилась на «летяге». Нечипурук считает этот псевдоним удачным маркетинговым решением, потому что он абсолютно не соответствует «меланхолическому вайбу» её музыки.
«Потом я, конечно, пыталась поменять псевдоним. Набросать какие-то слова. <...> Ничего, вообще. Летяга — и все. Как имя при рождении дано, так и здесь — уже ничего не поделаешь», — заключила артистка.
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Александр Бойцов