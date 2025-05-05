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«Танцор вдохновил»: Певица Алиса Нечипурук-летяга раскрыла присхождение своего псевдонима

Певица Алиса Нечипурук-летяга раскрыла присхождение своего псевдонима
Алиса Нечипурук/Летяга (Фото: ВКонтакте @letyaaga)

Алиса Нечипурук/Летяга (Фото: ВКонтакте @letyaaga)

Певица из Волгограда Алиса Нечипорук, более известная под сценическим прозвищем «летяга», раскрыла происхождение своего необычного псевдонима. По словам девушки, такому выбору способствовала история участника телепроекта «Танцы» Алексея Летучего.
Девушка увидела это шоу на ТНТ ещё в 2018 году, передаёт сетевое издание «Постньюс». По словам Алисы, её тогда очень впечатлила победе парня, которого сначала выгнали с проекта, назвав главным разочарованием.

«Сейчас я уже понимаю, что его путь на шоу наверняка был грамотной стратегией продюсеров, но тогда меня это очень увлекло. <...> Он у меня настолько не выходил из головы, что я писала его имя на руках, на тетрадках», — поделилась воспоминаниями певица.

Однако слово «летучий» показалось ей слишком длинным и громоздким. Пытаясь сократить его, девушка остановилась на «летяге». Нечипурук считает этот псевдоним удачным маркетинговым решением, потому что он абсолютно не соответствует «меланхолическому вайбу» её музыки.

«Потом я, конечно, пыталась поменять псевдоним. Набросать какие-то слова. <...> Ничего, вообще. Летяга — и все. Как имя при рождении дано, так и здесь — уже ничего не поделаешь», — заключила артистка.

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#певица
#шоу
#девушка
Бывшая жена Моргенштерна* сделала пластическую операцию после экстремального похудения
Экс-супруга Моргенштерна* Дилара сделала коррекцию формы груди
05 мая 2025, 18:26

Дилара (Фото: Телеграм @dilalara753)

Своим резким похудением Дилара всколыхнула Интернет: и без того стройная экс-супруга Моргенштерна* буквально на глазах у поклонников потеряла 10 килограммов. Люди разделились на два лагеря: одни восхищались, другие отмечали, что «при формах» ей было лучше.
Сама Дилара своей фигурой, судя по всему, довольна, а вот последствиями такого преображения — не слишком. Похудение негативно сказалось на форме груди. Мириться с этим Дилара не захотела и решила лечь под нож пластического хирурга.

Бывшая жена Моргенштерна* отметила, что сильно волновалась, но в итоге все прошло быстро.

«После операции поначалу сил не было вообще, я много спала», — отметила Дилара в соцсетях.

Блогер уточнила, что врач сделал коррекцию формы груди с помощью установки имплантатов.

«У каждого из них есть свой QR-код или, так называемый, паспорт», — откровенничала Дилара.

Еще в клинике экс-супруге Моргенштерна* выдали популярное белье Skims.

Результатом операции Дилара осталась довольна: по ее словам, оперировавший врач исполнил ее мечту. К слову, его имя блогер тоже раскрыла. Судя по тому, что это Дмитрий Мельников, оперировавший жену футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко, процедура Дилары прошла в Дубае.

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«Танцор вдохновил»: Певица Алиса Нечипурук-летяга раскрыла присхождение своего псевдонима

Раскрыта причина, почему сын Агаты Муцениеце не хочет жить с ней

Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова ждут ребёнка

*Признан Минюстом РФ иноагентом
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Раскрыта причина, почему сын Агаты Муцениеце не хочет жить с ней
Сын Агаты Муцениеце отказывается жить с ней из-за Петра Дранги
05 мая 2025, 18:15

Агата Муцениеце (Фото: Instagram*, *@agataagata)

Причиной того, что сын актрисы Агаты Муцениеце 12-летний Тимофей не желает жить с ней, стал её избранник Пётр Дранга. Об этом сообщил источник из окружения артистки.
По его словам, мальчику не нравится новый спутник мамы. Источник также утверждает, что кто-то настроил Тимофея против Петра, ведь ранее сын Агаты был расположен к музыканту.

Ранее директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Агате Муцениеце нужно перестать выносить конфликт с Прилучным (отцом) на публику, если она хочет помириться с сыном.

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*запрещён в РФ.
#радио 1
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#жизнь
#сын
#актриса
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Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова ждут ребёнка
05 мая 2025, 17:58

Тимати (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Рэп-исполнитель предприниматель Тимати и его избранница Валентина Иванова ждут ребёнка. Об этом модель сообщила в личном блоге.
Тимати на майские праздники отвёз своих детей на Мальдивы. Помимо них, на курорт приехали мама музыканта Симона и его нынешняя возлюбленная Валентина. В соцсетях артист публикует фото, на которых видно, как семья активно проводит время. Пользователи обратили внимание на одну из публикаций, где дочь артиста Алиса выглядит грустной. Рэпер объяснил, почему его дочь не улыбается.

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Тайна отцовства пятого ребенка Марии Порошиной: отцом стал Ярослав Бойко или всему виной кулуарный роман с иностранцем
05 мая 2025, 17:35

Мария Порошина (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)

Мария Порошина хорошо известна широкой аудитории по фильму «Всегда говори "всегда"». Актриса блистательно сыграла главную героиню сериала Ольгу Громову, которая воспитывала четверых детей. В жизни артистка также является многодетной мамой. В 2019 году Мария родила пятого ребенка и с тех пор скрывает информацию о его биологическом отце. Подробности — в материале «Радио 1».

Пятеро детей от трех отцов


Мария Порошина с дочерьми Аграфеной и Глафирой (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)

С отцом своего первого ребенка Гошей Куценко Мария Порошина познакомилась в стенах Школы-студии МХАТ. Пара состояла в отношениях порядка пяти лет, но до ЗАГСа так и не дошли. В 1996 году у них родилась дочь Полина. Сейчас девушка совсем взрослая и продолжает династию звездных артистов.

В 2001 году в буфете театра «Ленком» состоялось знакомство актрисы Марии Порошиной с актёром Ильёй Древновым. Через четыре года у пары появилась дочь Серафима, в 2010-м — Аграфена. Только после рождения второй дочки актеры решили узаконить свои отношения. В 2016 году у супругов родилась третья дочь Глафира. Однако рождение еще одного ребенка не сблизило пару, и в 2018 году по неизвестным причинам брак актеров распался.

Меньше чем через год Мария Порошина сообщала публике о рождении пятого ребенка. Сына актриса назвала Андреем и записала на бывшего мужа Илью Древнова. Впоследствии актер оспаривал отцовство через суд, и экспертиза подтвердила, что биологическим отцом он не является. Возможно, в этом и кроется причина распада 17-летнего брака актеров.

От кого пятый ребенок Порошиной?


Мария Порошина с сыном Андреем (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)

После скандала с отказом от отцовства Древнова Мария Порошина не давала комментариев по поводу второго родителя Андрея. Поклонники актрисы долгое время предполагали, что отцом может быть Ярослав Бойко, коллега Порошиной по сериалу. Пару еще во время съемок подозревали в романе.

В пересудах о личной жизни актрисы хейтеры припомнили и Бойко его многочисленные измены и внебрачного сына от Евгении Добровольской. Чтобы успокоить страсти в сети, Порошина заявила публике, что Ярослав не имеет никакого отношения к ее сыну и вообще отец мальчика проживает за границей.

На эту историю в июне 2024 года пролил свет Гоша Куценко, рассказав, что Порошина втайне вышла замуж за иностранца, но личность нового спутника актрисы не назвал.

Сын от замужней Порошиной и интрижка с Добровольской: выдуманные и реальные измены Ярослава Бойко
Сын от замужней Порошиной и интрижка с Добровольской: выдуманные и реальные измены Ярослава Бойко

Защитник семьи


Мария долгое время скрывала лицо своего сына, но в 2023 году она решилась показать его в программе Бориса Корчевникова.

«Он защитник: маму и сестер оберегает», — делилась Порошина.

Андрей — активный и любознательный ребёнок. Он любит спорт и активные игры, а также проявляет технический склад ума.
Воспитание Андрея — результат совместных усилий всей семьи, старшие дочери с удовольствием помогают маме заботиться о единственном сыне.

«У него, по-моему, технический склад ума, при этом ему нравится музыка, он занимается с педагогом. Сын ходит в кружок, где дети изучают разные технологии. Особенно Андрюше нравятся разработки, связанные с электричеством: он собирает цепи, какие-то открывающиеся двери. Возможно, сын в будущем станет инженером - хоть кто-то приличный в семье будет» — рассказывала актриса в интервью журналу «Караван историй».

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«Я не убийца»: последняя возлюбленная Паши Техника намерена подать в суд на его бывшую жену
Последняя возлюбленная Паши Техника решила подать в суд на его бывшую жену
05 мая 2025, 17:27

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Последняя возлюбленная Паши Техника заявила, что не виновата в смерти музыканта. 28-летняя эскортница Кристина Лекси резко обратилась к бывшей жене артиста.
Паша Техник развёлся с Евой Карицкой в феврале 2023 года. Спустя некоторое время бывшие супруги помирились и вновь начали жизнь вместе. Однако в январе этого года музыкант влюбился в Лекси, после через начал закидывать оскорблениями и обвинениями 30-летнюю маму своего единственного сына Ивана.

5 апреля 40-летний рэпер скончался в больнице Таиланда. Бывшая супруга музыканта обвиняет в случившемся Лекси. Так, по словам Карицкой, Кристина вызвала скорую лишь спустя три дня после того, как Технику стало плохо.

Долгое время Лекси игнорировала высказывания в свой адрес от Карицкой, однако её терпению пришёл конец. Девушка заявила, что бывшая жена Техника обманным путём забрала у неё телефон Паши и стала обращаться к друзьям рэпера с требованием перевести ей деньги. Также Кристина утверждает, что Ева употребляла запрещённые вещества вместе с супругом.

«Пошло в ход новое словесное переобувание – я снова убийца. Карин, проспись, успокойся, протрезвей там и завтра напишешь очередной скорбный пост/кружок о том, что Паша самостоятельно к этому шёл», – заключила Лекси в личном блоге.
Также Кристина убеждена, что Ева представляет опасность для шестилетнего сына Техника.

«Не хочешь всем рассказать правду? Статья-то кое-какая плачет по тебе. Чем больше ты разводишь шум, Карин, тем больше повышаешь шанс, что органы опеки на тебя обратят внимание. Прилетай после 15 мая в Москву. Разберёмся: анализы на запрещенные вещества, полиграф, мошеннические действия. Тут нужно принудительное лечение, ну и оставление ребёнка в опасности, когда мать ребёнка в таком состоянии. Лучше быть эскортницей, чем такой продажной душой и меркантильной», – отметила Лекси.
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*запрещён в РФ
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