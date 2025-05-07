«На каждый день»: Mia Boyka показала новую сумку стоимостью свыше миллиона рублей

Мария Бойко (Фото: Instagram*/miaboyka)
Новую сумку стоимостью свыше миллиона рублей показала в соцсетях певица Mia Boyka (Мария Бойко). Исполнительница отметила, что этот подарок «на каждый день».
«Это то, что я хотела», — несколько раз повторила исполнительница в кадре.Фото: Instagram*/miaboyka
В начале видео присутствующие в шутку утверждали, что в большой коробке оранжевого цвета может быть торт.
Бойко позвонила своему молодому человеку и поблагодарила за подарок, отметив, что «все уши прожужжала» насчет него.
«Спасибо тебе большое. Я тебя люблю! На ней еще эта крокодиловая тема. Ты прикинь? Ой-ой-ой. Я ее очень хотела. На каждый день, представляешь!» — сказала Мария.Некоторые поклонники в комментариях отметили, что сумка выглядит совершенно обыкновенным образом. Пользователи также порекомендовали звезде пристегиваться.
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