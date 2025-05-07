Сын модельера Ульяны Сергеенко обручился с «наследницей миллиардов»

Ульяна Сергеенко (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Сын российского дизайнера Ульяны Сергеенко Александр женится. Его избранница Анисья в своем блоге продемонстрировала помолвочное кольцо.
Предложение сын известного модельера сделал тайно. Невестой Александра является 20-летняя девушка из благополучной семьи.
Отец Анисьи является бизнесменом, а мама — врач. Детство девушка провела между Францией и Швейцарией. Анисья с отличием окончила престижную школу Institut Le Rosey.
В прошлом году она переехала в Москву и поступила в медицинский вуз, поскольку решила продолжить дело матери.
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Отец Анисьи является бизнесменом, а мама — врач. Детство девушка провела между Францией и Швейцарией. Анисья с отличием окончила престижную школу Institut Le Rosey.
В прошлом году она переехала в Москву и поступила в медицинский вуз, поскольку решила продолжить дело матери.
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