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Настя Ивлеева отказалась от бизнеса по производству чипсов и энергетиков

Настя Ивлеева бросила бизнес по производству чипсов и энергетиков
Фото: iStock/claudiodivizia

Фото: iStock/claudiodivizia

Настя Ивлеева решила выйти из бизнеса по производству чипсов и энергетиков Easy Peasy. Телеведущая покинула список соучредителей ООО «Коленки пчелы».
По информации Mash, Ивлеева передала бизнес своим партнерам по фирме. Отмечается, что последние два года Easy Peasy находился в убыточном состоянии. Сама Ивлеева столкнулась с рядом судебных исков. К концу апреля четыре компании имели финансовые претензии к звездному блогеру.

При организации бизнеса Ивлеева не учла некоторые моменты. В частности, у нее возникли сложности с логистикой. Траты на доставку товаров по всей стране превысили ожидания Насти. В итоге начались накапливаться задолженности. А в апреле Ивлеева продала свой элитный особняк в Подмосковье за 120 млн рублей.

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«На каждый день»: Mia Boyka показала новую сумку стоимостью свыше миллиона рублей
Mia Boyka показала новую сумку стоимостью свыше миллиона рублей
07 мая 2025, 12:38

Мария Бойко (Фото: Instagram*/miaboyka)

Новую сумку стоимостью свыше миллиона рублей показала в соцсетях певица Mia Boyka (Мария Бойко). Исполнительница отметила, что этот подарок «на каждый день».
«Это то, что я хотела», — несколько раз повторила исполнительница в кадре.
Фото: Instagram*/miaboyka

В начале видео присутствующие в шутку утверждали, что в большой коробке оранжевого цвета может быть торт.

Бойко позвонила своему молодому человеку и поблагодарила за подарок, отметив, что «все уши прожужжала» насчет него.

«Спасибо тебе большое. Я тебя люблю! На ней еще эта крокодиловая тема. Ты прикинь? Ой-ой-ой. Я ее очень хотела. На каждый день, представляешь!» — сказала Мария.
Некоторые поклонники в комментариях отметили, что сумка выглядит совершенно обыкновенным образом. Пользователи также порекомендовали звезде пристегиваться.

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Сын модельера Ульяны Сергеенко обручился с «наследницей миллиардов»
Сын дизайнера Ульяны Сергеенко Александр женится на 20-летней девушке Анисье
07 мая 2025, 12:36

Ульяна Сергеенко (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Сын российского дизайнера Ульяны Сергеенко Александр женится. Его избранница Анисья в своем блоге продемонстрировала помолвочное кольцо.
Предложение сын известного модельера сделал тайно. Невестой Александра является 20-летняя девушка из благополучной семьи.

Отец Анисьи является бизнесменом, а мама — врач. Детство девушка провела между Францией и Швейцарией. Анисья с отличием окончила престижную школу Institut Le Rosey.

В прошлом году она переехала в Москву и поступила в медицинский вуз, поскольку решила продолжить дело матери.

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Стилист считает возлюбленную Тимати «очень доброй и домашней»
Стилист Ксюша Смо считает, что избранница Тимати станет хорошей мамой
07 мая 2025, 12:30

Фото: Валентина Иванова и Тимати (Фото: Instagram*, @halfbloodval)

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова активно делится фотографиями в личном блоге, но о себе практически ничего не рассказывает. Её подруга, стилист и дизайнер Ксюша Смо, раскрыла характер девушки. Она считает, что Валентина самостоятельная в бытовом плане, по мнению Ксюши, модель станет хорошей мамой.
«Очень добрая и очень домашняя. У неё я всегда могу спросить, где хорошие овощи по нормальным ценам. А знаете ли, таких знакомых в Москве мало. <…> Шутки шутками, но этот человек 100 процентов будет прекрасной мамой», — приводит слова Ксюши Смо «7Дней.ru».
Несмотря на большой срок беременности Тимати пока не спешит делать предложение избраннице. Пользователи соцсетей считают, что рэпер не собирается жениться, так как ранее не узаконил отношения с Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой, родивших от него детей.

Ранее стало известно, что Тимати на майские праздники отвёз своих детей на Мальдивы. Помимо них, на курорт приехали мама музыканта Симона и его нынешняя возлюбленная Валентина. В соцсетях артист опубликовал фото, на которых видно, как семья активно проводит время.

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Связь с Бузовой, скандалы на шоу «Дом-2» и отношения с американкой: где сейчас Рустам Солнцев
07 мая 2025, 12:19

Рустам Солнцев (Фото: Instagram*solncevrusya)

Рустам всегда остается в центре внимания и привлекает множество взглядов. Как сложилась его жизнь после известного шоу расскажет «Радио 1».

«Дом-2»: взлеты, падения и возвращения


Появление Рустама Солнцева на проекте «Дом-2» напоминало увлекательный аттракцион: его приход всегда сопровождался ростом рейтингов. Несмотря на попытки коллег избавиться от него через голосование, поддержка таких фигур, как Виктория Боня и Алена Водонаева, позволяла ему надолго задерживаться на экране. Романтические линии — ухаживания за Ольгой Бузовой и знаки внимания Дарье Черных — скорее подчеркивали его образ эпатажного героя, чем серьезного участника борьбы за любовь.

Однако за громкой популярностью последовали и скандалы. Инцидент с пропавшим ноутбуком серьезно ударил по репутации Солнцева. Хотя изначально он отрицал вину и даже прошел проверку на полиграфе, позже признался в обмане. В 2009 году его исключили из проекта, но спустя два года Рустам вернулся уже в роли наставника и вновь оказался в центре слухов — на этот раз связанных с матерью Александра Гобозова. Окончательный уход с телевидения состоялся лишь в 2014 году.

Рустам Солнцев (Фото: кадры из шоу «Дом-2»)

После «Дома-2»: новые форматы и старые привычки


Не собираясь исчезать с экранов, Солнцев начал активно осваивать новые площадки: участвовал в передачах вроде «Ешь и худей!» и «Суперинтуиция», а также запустил собственный YouTube-канал. В числе первых покупок после проекта оказался эксклюзивный мотоцикл Honda Valkyrie Rune, который, впрочем, не уберег его от аварии в 2014 году.

Появления на телевидении продолжались: в 2017 году он участвовал в выпуске «Пусть говорят» по делу Даны Борисовой, а затем оказался в центре конфликта с Антоном Красовским — запись ссоры быстро разошлась по соцсетям благодаря Ксении Собчак.

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Новая жизнь в США: любовь, дом и YouTube


В 2022 году Рустам кардинально меняет жизнь, переехав в США. Вместе с ним отправились его собаки — Рорри и Пиф. Солнцев не оставляет российский шоу-бизнес без внимания, регулярно комментируя громкие события, от проблем в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова до личной жизни Джигана и Оксаны Самойловой.

Личное счастье он тоже находит за океаном: в мае 2022 года Рустам обручается с американкой Натальей, врачом по профессии, которая старше его на четыре года. Вместе они покупают дом в Лос-Анджелесе и начинают ремонт, активно делясь подробностями семейной жизни в соцсетях. Пара задумывается о рождении детей с помощью ЭКО.

Рустам Солнцев (Фото: Instagram*solncevrusya)

Изменения коснулись не только образа жизни, но и внешности. Солнцев перенес несколько пластических операций: восстановил нос после падения с мотоцикла, сделал коррекцию век и губ. Хотя внешность Рустама часто вызывает споры, он сам доволен результатом и не обращает внимания на критику.

Доходы и планы


Сейчас основным источником дохода для Рустама остается его YouTube-канал, насчитывающий более 400 тысяч подписчиков. До переезда в США он активно зарабатывал на мероприятиях и телешоу, получая до 700 тысяч рублей в месяц. Возвращаться в Россию он не планирует, хотя признается, что скучает по Москве.

Наталья не только поддерживает Рустама в жизни, но и стала важной частью его онлайн-активности. Вместе они ведут семейный блог, обсуждают новости шоу-бизнеса и делятся личными историями. Наталья даже начала вести собственные стримы, постепенно набирая аудиторию.

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Одинок и много работает: Лера Кудрявцева рассказала о личной жизни сына
Лера Кудрявцева рассказала, что ее 35-летний сын Жан одинок и работает на ТВ
07 мая 2025, 12:10

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)

Лера Кудрявцева рассказала, что ее 35-летний сын Жан одинок и работает на ТВ, передает «7Дней.ru».
35-летний сын известной телеведущей работает вместе с ней на НТВ и одинок. Недавно Жан расстался с матерью 7-летнего ребенка.

Теперь Лера хочет найти ему новую возлюбленную. Звезда пошутила, что готова разместить его контакты в социальной сети, чтобы девушки с ним пообщались.

Лера родила Жана от барабанщика группы «Ласковый май» в 1990 году.

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