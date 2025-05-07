Настя Ивлеева отказалась от бизнеса по производству чипсов и энергетиков

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Настя Ивлеева решила выйти из бизнеса по производству чипсов и энергетиков Easy Peasy. Телеведущая покинула список соучредителей ООО «Коленки пчелы».
По информации Mash, Ивлеева передала бизнес своим партнерам по фирме. Отмечается, что последние два года Easy Peasy находился в убыточном состоянии. Сама Ивлеева столкнулась с рядом судебных исков. К концу апреля четыре компании имели финансовые претензии к звездному блогеру.
При организации бизнеса Ивлеева не учла некоторые моменты. В частности, у нее возникли сложности с логистикой. Траты на доставку товаров по всей стране превысили ожидания Насти. В итоге начались накапливаться задолженности. А в апреле Ивлеева продала свой элитный особняк в Подмосковье за 120 млн рублей.
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При организации бизнеса Ивлеева не учла некоторые моменты. В частности, у нее возникли сложности с логистикой. Траты на доставку товаров по всей стране превысили ожидания Насти. В итоге начались накапливаться задолженности. А в апреле Ивлеева продала свой элитный особняк в Подмосковье за 120 млн рублей.
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Манцаев Рамиль