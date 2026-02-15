«Рыбу можно ловить»: Дима Билан взял кредит ради дома мечты у реки

15 февраля 2026, 14:45

Дима Билан купил в кредит дом своей мечты с бассейном и рекой рядом

Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Дима Билан признался, что ради покупки дома своей мечты ему пришлось оформить кредит. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артист давно хотел жильё рядом с рекой — с возможностью рыбачить и отдыхать после концертов в собственном бассейне.



По словам певца, ради сделки он выставил на продажу два дома, однако реализовать удалось пока только один объект, поэтому без займа не обошлось.





«Это дом, о котором я реально мечтал. Река рядом, у меня просто на заднем дворе река. Река! И там рыбу можно ловить. Теперь я могу просто нырнуть в бассейн, приехать домой и упасть просто в костюме, в котором был, затаив дыхание», — поделился артист.