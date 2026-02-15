Достижения.рф

Бывшая жена Никита Пресняков устроила фотосессию в тропиках

Алёна Краснова показала отпуск на Бали
Алёна Краснова (Фото: Instagram* / @alenaakrasnova)

Алёна Краснова отправилась на отдых в Индонезию и поделилась с подписчиками яркими кадрами с Бали.



Блогер решила устроить себе перезагрузку — больше путешествий, встреч с друзьями и новых впечатлений.

Алёна Краснова (Фото: Instagram* / @alenaakrasnova)
На живописном курорте, где встречаются воды Индийского и Тихого океанов, Краснова организовала серию эффектных фотосессий. Она позировала на фоне океана, меняла купальники и демонстрировала загар. Особое внимание подписчиков привлёк кадр у водопада — на фоне бурлящей воды Алёна выглядела особенно эффектно и уверенно.

Также блогер опубликовала снимок в ярком бикини, дополнив образ овальными солнцезащитными очками. Волосы она небрежно перебросила на одно плечо, подчеркнув лёгкое и расслабленное настроение отпуска.

