Бывшая жена Никита Пресняков устроила фотосессию в тропиках
Алёна Краснова отправилась на отдых в Индонезию и поделилась с подписчиками яркими кадрами с Бали.
Блогер решила устроить себе перезагрузку — больше путешествий, встреч с друзьями и новых впечатлений.
На живописном курорте, где встречаются воды Индийского и Тихого океанов, Краснова организовала серию эффектных фотосессий. Она позировала на фоне океана, меняла купальники и демонстрировала загар. Особое внимание подписчиков привлёк кадр у водопада — на фоне бурлящей воды Алёна выглядела особенно эффектно и уверенно.
Также блогер опубликовала снимок в ярком бикини, дополнив образ овальными солнцезащитными очками. Волосы она небрежно перебросила на одно плечо, подчеркнув лёгкое и расслабленное настроение отпуска.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России