«Всем желаю — не быть в тренде»: Мария Погребняк высказалась о свободных отношениях
Мария Погребняк поддержала в соцсетях дискуссию о росте числа разводов, которую ранее затронул Джиган.
Артист связывал распад браков с влиянием «псевдопсихологов», внушающих женщинам мысль о том, что они «достойны большего».
Погребняк согласилась, что тенденция к разводам действительно заметна, однако не стала возлагать ответственность на специалистов. По её мнению, причина глубже — в изменившихся взглядах на отношения и саму модель семьи.
Она также обратила внимание на популярность формата «гостевого брака», где каждый живёт отдельно, сохраняя независимость.
При этом блогер усомнилась, делает ли такая модель людей счастливыми. По её словам, несмотря на моду на самодостаточность, многие женщины всё равно мечтают о семье, тепле и ощущении защищённости.
В завершение Погребняк пожелала подписчикам «не быть в тренде на разводы», дав понять, что выступает за сохранение брака и умение договариваться.
