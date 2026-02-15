«Всем желаю — не быть в тренде»: Мария Погребняк высказалась о свободных отношениях

15 февраля 2026, 22:40

Мария Погребняк высказалась о моде на разводы

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк поддержала в соцсетях дискуссию о росте числа разводов, которую ранее затронул Джиган.