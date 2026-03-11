Звезда Comedy Woman впервые объяснила, зачем её парень сидел в тюрьме США
Юмористка Надежда Сысоева подтвердила наличие судимости у своего парня
Надежда Сысоева, известная по участию в шоу Comedy Woman, в интервью Hello! рассказала о судимости своего нового возлюбленного.
Надежда подтвердила, что блогер Коля Безопасность провёл два года в тюрьме в США и назвала случившееся стечением обстоятельств.
«Он оказался в американской тюрьме за незаконное пересечение границы штата, а не за то, что совершил что-то по-настоящему плохое или как-то грязно поступил», — заявила артистка.В разговоре с изданием экс-звезда Comedy Woman поделилась подробностями личных отношений. Выяснилось, что пара встречается на протяжении трёх месяцев. Как утверждает Сысоева, блогер проявил настойчивость в начале их романа и сейчас окружает её заботой и вниманием.
Ранее Надежда Сысоева показала, как проводит выходные с возлюбленным.