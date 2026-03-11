Звезда Comedy Woman впервые объяснила, зачем её парень сидел в тюрьме США

11 марта 2026, 18:23

Юмористка Надежда Сысоева подтвердила наличие судимости у своего парня

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* @inadenka)

Надежда Сысоева, известная по участию в шоу Comedy Woman, в интервью Hello! рассказала о судимости своего нового возлюбленного.





Надежда подтвердила, что блогер Коля Безопасность провёл два года в тюрьме в США и назвала случившееся стечением обстоятельств.

«Он оказался в американской тюрьме за незаконное пересечение границы штата, а не за то, что совершил что-то по-настоящему плохое или как-то грязно поступил», — заявила артистка.