Бурак Озчивит рассказал о воспитании сыновей

11 марта 2026, 19:05

Бурак Озчивит признался, что не будет ограничивать детей в выборе профессии

Бурак Озчивит (Фото: Instagram* / @burakozcivit)

Турецкий актёр Бурак Озчивит поделился редкими подробностями семейной жизни и рассказал о своих сыновьях. Об этом сообщает ТВ Mail.