Бурак Озчивит рассказал о воспитании сыновей
Турецкий актёр Бурак Озчивит поделился редкими подробностями семейной жизни и рассказал о своих сыновьях. Об этом сообщает ТВ Mail.
По словам артиста, он не собирается заранее определять их будущее и готов поддержать любой выбор.
Звезда сериала «Великолепный век» отметил, что его дети пока ещё слишком маленькие, поэтому строить долгосрочные планы рано. Однако, если они решат связать жизнь с актёрской профессией, он не будет этому препятствовать.
Озчивит подчеркнул, что считает важным дать детям свободу в выборе своего пути и поддержать их интересы.
Актёр воспитывает двоих сыновей вместе с супругой, актрисой Фахрийе Эвджен. Пара познакомилась на съёмках сериала «Королёк — птичка певчая», а позже работала вместе над проектом «Любовь похожа на тебя». Отношения между ними начались в 2015 году, а спустя два года они официально поженились.
