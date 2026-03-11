Бизнес экс-футболиста Вячеслава Малафеева приносит десятки миллионов прибыли

11 марта 2026, 18:27

Вячеслав Малафеев заработал около 35 млн рублей на своих компаниях

Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram* / @malafeev16ru)

Бывший футболист Вячеслав Малафеев активно развивает предпринимательскую деятельность. По данным «Звездача», некоторые его проекты уже приносят заметную прибыль.