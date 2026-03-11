Бизнес экс-футболиста Вячеслава Малафеева приносит десятки миллионов прибыли
Бывший футболист Вячеслав Малафеев активно развивает предпринимательскую деятельность. По данным «Звездача», некоторые его проекты уже приносят заметную прибыль.
Так, агентство недвижимости ООО «АНВМ М16» по итогам последнего года заработало около 7,9 миллиона рублей. Наиболее успешным активом спортсмена стала компания ООО «Любытино-Слалом», связанная со спортивной сферой — её прибыль составила примерно 27 миллионов рублей.
При этом не все проекты Малафеева пока показывают финансовый результат. Например, агентство недвижимости ООО «М16 Групп» и компания ООО «Росвм», занимающаяся издательской деятельностью, на данный момент остаются без прибыли.
Тем не менее, если суммировать показатели всех работающих активов, общий доход бизнеса Малафеева за год составляет около 35 миллионов рублей.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России