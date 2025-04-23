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«Когда умру, не надо меня закапывать за деньги»: обнародовано последнее интервью Паши Техника, где он высказался о смерти

Паша Техник в последнем интервью высказался о смерти и загробной жизни
Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)

За месяц до смерти Паша Техник дал интервью, в котором признался, что боится умирать и хотел бы, чтобы это произошло во сне. 40-летний рэпер рассказал, какими видит свои похороны, и упомянул завещание.
Видео последнего интервью артиста появилось на YouTube-канале актрисы Гульнары Нижинской. В нём Паша Техник признался, что всегда боялся смерти, хотя и заигрывал с ней неоднократно. Артист заявил, что хотел бы уйти из жизни во сне. На деле именно так и произошло – сердце рэпера остановилось, когда он находился в коме.

Всего за месяц до кончины, словно предчувствуя её, Техник рассуждал о смерти.

«Мы же оболочка. То, что внутри, не похоронишь... Я когда умру, не надо меня закапывать за деньги. Труп сгнил, и всё, хочу так», – заявлял артист.
При этом Павел заверил, что не собирается писать завещание и оставлять что-то своим родным или друзьям.

Техник был уверен, что после смерти душа человека продолжает существовать.

«Моё тело погибает, сердце уже не то. Но душа не умирает. Верю, что грехи, что сделал плохого, потом будет как баланс, как уровень в игре», – высказывался музыкант.
Также исполнитель подчеркнул, что хочет быть поближе к Богу.

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«Мне говорили, что я не справлюсь»: вдова Джигарханяна рассказала о материнстве
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о жизни с новорождённой дочерью
23 апреля 2025, 17:48

Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: ВКонтакте @artvitalina)

Вдова Армена Джигарханяна рассказала, как справляется с материнскими обязанностями. 46-летняя пианистка заявила, что практически не разлучается с новорождённой дочерью.
Виталина Цымбалюк-Романовская около 20 лет состояла в отношениях с Джигарханяном, но родить она смогла только после его смерти. 25 марта у пианистки родилась дочь Виктория. Звезда не раскрывает личность отца девочки, но с удовольствием рассказывает о материнстве.

Цымбалюк-Романовская призналась, что практически не расстаётся с дочерью, поскольку ей легче взять её с собой, чем оставлять с кем-то.

«Удачно сочетаем выезды с прогулками. Мне многие говорили, что я не справлюсь, но мне намного спокойнее быть с ребёнком рядом, чем оставлять её с кем-то и уезжать. Любая поездка занимает минимум 3-4 часа. Я бы постоянно нервничала», – отметила бывшая супруга народного артиста СССР.
Новоиспечённая мама постепенно узнаёт характер дочери, что ей нравится, а что нет. Так, маленькая Виктория не любит лежать в коляске, когда та не едет, зато предпочитает поездки с музыкальным сопровождением.

Также Цымбалюк-Романовская отмечала, что ей не приходится бороться с лишними килограммами после родов.

«Я действительно не поправилась, возможно, немного похудела. Это везение, которое обеспечила мне генетика», – писала артистка в личном блоге.
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«Люди в возрасте уже приземленные»: Клава Кока назвала требования к будущему возлюбленному
Клава Кока заявила, что не готова вступать в отношения с мужчиной старше её
23 апреля 2025, 17:19

Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока заявила, что не готова вступать в отношения с мужчиной намного старше её. 28-летняя певица выразила мнение, что у людей в возрасте становится меньше лёгкости и авантюризма.
Исполнительница посетила гала-ужин национальной музыкальной «Премии МУЗ-ТВ 2025». Сердце певицы по-прежнему свободно. Более полугода назад Кока рассталась с Александром Повериным. На светском мероприятии артистка порассуждала о приемлемой разнице в возрасте с потенциальным избранником.

Клава Кока убеждена, что построить отношения с большой разницей в возрасте возможно. Прежде всего, всё зависит от человека. Бывает и так, что разница в 10-15 лет совершенно не ощущается. Однако сама она готова выбрать только отношения с ровесниками.

«Вообще никогда не говори "никогда", но всё-таки мне важно с человеком быть на одной волне, мне важно, чтобы человек был очень активный, чтобы человек был целеустремленный, и у него ещё было много пойнтов в достигаторстве. Мне нравится с человеком вместе расти, – это важно. Всё-таки люди в возрасте уже чуть более приземленные, сложные, авторитетные, меньше легкости, меньше авантюризма», – пояснила Кока, слова которой приводит издание VOICE.
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Михаила Боярского выписали из больницы после падения со сцены
23 апреля 2025, 17:18

Михаил Боярский (Фото: Инстаграм* @boyarskiy_official)

75-летнего Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы после падения в театре, сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на Театр имени Ленсовета.
В апреле 2025 года актер попал в больницу с переломом ребра и ушибом легкого после падения на репетиции в театре. Как оказалось, Боярского уже выписали из больницы, и в скором времени он вновь появится на сцене. Однако пока актеру необходимо ездить на процедуры.

«Михаил Сергеевич уже дома. Собирается играть 27, 29 апреля. Его отпустили домой, он ездит на процедуры амбулаторно», — обратил внимание инсайдер.

Стоит напомнить, что Михаил Боярский — приглашенный артист Театра имени Ленсовета. Его можно увидеть в спектаклях «В этом милом старом доме», «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман».

Ранее жена актера, худрук Театра имени Ленсовета и народная артистка России Лариса Луппиан заявила, что медики попросили Михаила воздержаться от скорого возвращения на сцену.

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#больницы
#артист
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«Ух, какие классные»: Алла Пугачёва не сдержала эмоций, увидев ролик Ивана Урганта
Иван Ургант выложил видео с женой в соцсети, Алла Пугачёва оставила комментарий
23 апреля 2025, 17:12

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе (Фото: Instagram*, @urgantcom)

Певица Алла Пугачёва обратила внимание на свежую публикацию ведущего Ивана Урганта в соцсетях. На размещённом видео артист позировал с женой Натальей Кикнадзе на озере Севан в Армении.
«Наташа, Иван и Севан», — подписал Ургант ролик.
Пользователи соцсетей и подписчики Ивана оставили многочисленные комментарии под видео.
«Невероятно красиво», «Красивая гармоничная пара», «Идеально», «Чудесные», «Искреннее проявление любви», — написали комментаторы.
Пугачёва не прошла мимо публикации и эмоционально обратилась к супругам.
«Ух, какие классные», — прокомментировала певица.
Недавно Иван Ургант отметил свой 47-й день рождения отметил в Израиле. В свой праздник он давал концерт в Хайфе и исполнил песню Раймонда Паулса «Миллион алых роз», посвятив её Алле Пугачёвой. Таким образом он поздравил Примадонну с днём рождения.

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* запрещён в РФ.
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#певица
#пользователи
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Виктория Дайнеко раскрыла, какой подарок получила ее дочь от Игоря Матвиенко
Виктория Дайнеко заявила, что Игорь Матвиенко подарил ее дочери песню
23 апреля 2025, 16:58

Виктория Дайнеко (Фото: Инстаграм* @victoriadaineko)

Певица Виктория Дайнеко рассказала, что ее дочь получила подарок от композитора Игоря Матвиенко. Артистку процитировал журнал «7Дней».
Виктория долгое время скрывала наследницу от общественности, пока та не вышла на сцену музыкального шоу вместе с ней. Со слов Дайнеко, девочка захотела повторить успех мамы и начать строить карьеру певицы. Дочь исполнительницы хита «Сотри его из memory» уже скоро представит композицию «Белые кораблики», написанную Игорем Матвиенко. Композитор встречался с ней, и девочка лично попросила его о подарке.

«Однажды Лиза сказала Матвиенко, что хочет записать свою песню, как мама, и спустя пару месяцев он написал для нас дуэтную песню!», — призналась Дайнеко.

Певица подчеркнула, что очень ждет премьеру.

Ранее сообщалось, что жених певицы Виктории Дайнеко бизнесмен Беркели Овезов подал встречный иск к бывшей жене. Он просит суд разрешить ему общаться и видеться с детьми.

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#композитор
#шоу
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