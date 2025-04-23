«Когда умру, не надо меня закапывать за деньги»: обнародовано последнее интервью Паши Техника, где он высказался о смерти

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)
За месяц до смерти Паша Техник дал интервью, в котором признался, что боится умирать и хотел бы, чтобы это произошло во сне. 40-летний рэпер рассказал, какими видит свои похороны, и упомянул завещание.
Видео последнего интервью артиста появилось на YouTube-канале актрисы Гульнары Нижинской. В нём Паша Техник признался, что всегда боялся смерти, хотя и заигрывал с ней неоднократно. Артист заявил, что хотел бы уйти из жизни во сне. На деле именно так и произошло – сердце рэпера остановилось, когда он находился в коме.
Всего за месяц до кончины, словно предчувствуя её, Техник рассуждал о смерти.
Техник был уверен, что после смерти душа человека продолжает существовать.
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*запрещён в РФ
Всего за месяц до кончины, словно предчувствуя её, Техник рассуждал о смерти.
«Мы же оболочка. То, что внутри, не похоронишь... Я когда умру, не надо меня закапывать за деньги. Труп сгнил, и всё, хочу так», – заявлял артист.При этом Павел заверил, что не собирается писать завещание и оставлять что-то своим родным или друзьям.
Техник был уверен, что после смерти душа человека продолжает существовать.
«Моё тело погибает, сердце уже не то. Но душа не умирает. Верю, что грехи, что сделал плохого, потом будет как баланс, как уровень в игре», – высказывался музыкант.Также исполнитель подчеркнул, что хочет быть поближе к Богу.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова