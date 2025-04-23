«Паш, возьми хотя бы 200. Другие просят пол миллиона»: Лука Затравкин признался, что Техник не знал, сколько у него стоит реклама

Паша Техник (Фото: Телеграм @pashatechniqueoriginaI)
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин хорошо знал покойного Павла Ивлева. В документальном фильме «Паша Техник» от проекта «Выжившие» сын художника заявил, что рэпер даже не знал, сколько у него стоит реклама.
Сын художника обратил внимание, что на Паше Технике «делали деньги», а сам артист был бескорыстным.
Лука Затравкин признался, что однажды попросил покойного рэпера сделать ему рекламу.
Лука объяснил, что Паша был готов сделать рекламу бесплатно. Со слов Затравкина, он испытывал стыд от того, что рэпер «брал меньше всех» за свои услуги.
Мама рэпера рассказывала, что Техник приходил ночью, тихо клал деньги на тумбочку и ложился на диван, вспомнил сын Никаса Сафронова.
Читайте также:
«Мы сидим, приходят мужчины»: ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко впервые рассказала о работе в эскорте
«Шаман бы тебя никак не вылечил табачным листом и бубном»: врачи не были готовы к тяжелому состоянию Паши Техника
«Решили, что никуда не полетим»: Ксения Бородина и Николай Сердюков дважды не смогли вылететь на концерт в Корею
Лука Затравкин признался, что однажды попросил покойного рэпера сделать ему рекламу.
«Сколько денег?», — спросил сын Никаса Сафронова.
«Ну тысяч 50», — ответил ему Техник.
«Паш, возьми хотя бы 200. Другие просят пол миллиона», — удивился Затравкин.
Лука объяснил, что Паша был готов сделать рекламу бесплатно. Со слов Затравкина, он испытывал стыд от того, что рэпер «брал меньше всех» за свои услуги.
«Я всегда давал деньги Карине (бывшей жене Паши Техника — прим. ред.) и он радовался. Он хотел, чтобы Карина получила [средства], потому что знал, что пойдет Ванечке и на погашение ипотеки. Он знал, что это пойдет в семью», — откровенничал Затравкин.
Мама рэпера рассказывала, что Техник приходил ночью, тихо клал деньги на тумбочку и ложился на диван, вспомнил сын Никаса Сафронова.
Читайте также:
«Мы сидим, приходят мужчины»: ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко впервые рассказала о работе в эскорте
«Шаман бы тебя никак не вылечил табачным листом и бубном»: врачи не были готовы к тяжелому состоянию Паши Техника
«Решили, что никуда не полетим»: Ксения Бородина и Николай Сердюков дважды не смогли вылететь на концерт в Корею
Ольга Енгалычева