Бывшая жена Паши Техника дала интервью Ксении Собчак после его смерти

Ксения Собчак и Ева Карицкая (фото: Telegram @evakaritskaua)
Бывшая жена Паши Техника дала интервью Ксении Собчак. Об этом Ева Карицкая написала в своём Telegram-канале, приложив к посту фотографию с журналисткой.
В личном блоге девушка отметила, что журналистка встретила её в аэропорту после прибытия в Москву из Таиланда.
Читайте также:
«Ехал в Таиланд умирать»: директор Паши Техника назвал диагноз, ставший причиной его смерти
Еву Карицкую задержали в российском аэропорту после смерти Паши Техника на Пхукете
Стало известно, где состоится прощание с рэпером Пашей Техником
«Сегодня отсняли интервью, честное, открытое с Ксенией», – написала Карицкая.Ранее, в день смерти рэпера, 4 апреля, Собчак заявила, что пыталась оказать помощь родственникам Техника. Журналистка отметила, что проблема огромная, и выразила надежду, что тайским врачам удастся спасти музыканта. Однако в этот же день вечером его не стало.
Читайте также:
«Ехал в Таиланд умирать»: директор Паши Техника назвал диагноз, ставший причиной его смерти
Еву Карицкую задержали в российском аэропорту после смерти Паши Техника на Пхукете
Стало известно, где состоится прощание с рэпером Пашей Техником
Анастасия Чинкова