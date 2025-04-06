Стало известно, где состоится прощание с рэпером Пашей Техником

Паша Техник (фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет. Последние дни жизни от провёл в больнице в Таиланде.
Гастрольный менеджер рэпера Марк Флинк рассказал в беседе с KR.RU, когда и как тело Техника будет доставлено в Москву.
Он отметил, что транспортировка будет осуществляться обычным рейсовым бортом авиакомпании «Аэрофлот», у которой есть спецбагаж для покойников. Тело исполнителя доставят в цинковом гробу.
Церемония прощания состоится в одной из церквей Москвы, куда могут прийти все желающие. При этом мама Техника хочет, чтобы с её сыном простились там же, где он был крещён – в Храме Петра и Павла в Лефортово.
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Он отметил, что транспортировка будет осуществляться обычным рейсовым бортом авиакомпании «Аэрофлот», у которой есть спецбагаж для покойников. Тело исполнителя доставят в цинковом гробу.
«Точные даты не могу назвать, но не раньше второй половины следующей недели. Дело в том, что сейчас в Таиланде выходные, и они ничего не хотят делать», – подчеркнул Флинк.Также менеджер отметил, что транспортировка и похороны исполнителя обойдутся родственникам примерно в пять миллионов рублей.
Церемония прощания состоится в одной из церквей Москвы, куда могут прийти все желающие. При этом мама Техника хочет, чтобы с её сыном простились там же, где он был крещён – в Храме Петра и Павла в Лефортово.
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Анастасия Чинкова