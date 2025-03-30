Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая рассказала о его состоянии

Паша Техник/Павел Ивлев (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)
Известный рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев - прим. ред.) был госпитализирован в Таиланде в крайне тяжёлом состоянии; появлялись даже слухи о его смерти. Бывшая жена музыканта Ева Карицкая (Карина Мелинчук - ред.) сообщила: Паша жив, но лёгкие практически не работают.
В своём телеграм-канале экс-супруга, которая и раньше вытаскивала Техника из всевозможных передряг, лечила и возила по рехабам, обратилась к поклонникам, которые переживают за судьбу певца и рассказала о его нынешнем состоянии.
По её словам, завтра в госпиталь приедет врач, после беседы с которым станут, возможно, известны какие-то подробности и детали состояния певца и варианты его лечения. У Техника диагностированы пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром и острое повреждение почек. Пока медики говорят, что состояние остаётся стабильно тяжёлым.
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«У Паши полностью поражены лёгкие из-за инфекции, сердце работает только благодаря подключённому аппарату ЭКМО, мозг, к счастью, не повреждён», — рассказала Яна.
По её словам, завтра в госпиталь приедет врач, после беседы с которым станут, возможно, известны какие-то подробности и детали состояния певца и варианты его лечения. У Техника диагностированы пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром и острое повреждение почек. Пока медики говорят, что состояние остаётся стабильно тяжёлым.
«Главное — что не стало хуже. Хотя и лучше — тоже», — заключила экс-супруга Паши Техника.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов