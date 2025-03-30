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Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая рассказала о его состоянии

Паша Техник/Павел Ивлев (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)

Паша Техник/Павел Ивлев (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)

Известный рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев - прим. ред.) был госпитализирован в Таиланде в крайне тяжёлом состоянии; появлялись даже слухи о его смерти. Бывшая жена музыканта Ева Карицкая (Карина Мелинчук - ред.) сообщила: Паша жив, но лёгкие практически не работают.
В своём телеграм-канале экс-супруга, которая и раньше вытаскивала Техника из всевозможных передряг, лечила и возила по рехабам, обратилась к поклонникам, которые переживают за судьбу певца и рассказала о его нынешнем состоянии.

«У Паши полностью поражены лёгкие из-за инфекции, сердце работает только благодаря подключённому аппарату ЭКМО, мозг, к счастью, не повреждён», — рассказала Яна.

По её словам, завтра в госпиталь приедет врач, после беседы с которым станут, возможно, известны какие-то подробности и детали состояния певца и варианты его лечения. У Техника диагностированы пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром и острое повреждение почек. Пока медики говорят, что состояние остаётся стабильно тяжёлым.

«Главное — что не стало хуже. Хотя и лучше — тоже», — заключила экс-супруга Паши Техника.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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Дочь Евгения Петросяна вернулась в Россию из США и вынуждена ютиться у подруги
30 марта 2025, 11:19

Евгений Петросян (фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

Дочь Евгения Петросяна от первого брака вернулась в Россию после длительного проживания в США. Правда теперь 56-летней Викторине приходится ютиться у подруги.
Отношения юмориста с дочерью испортились после его развода с Еленой Степаненко. В семейном конфликте Викторина встала на сторону бывшей супруги отца, а осенью прошлого года ситуация обострилась. Тогда Петросян подал заявление в суд с требованием выписать дочь из квартиры и аннулировать её право на пользование недвижимостью.

По словам адвоката Марии Бродской, которая защищает интересы Викторины, женщина действительно вернулась в Россию и сейчас вынуждена проживать у подруги, с которой работает.

Также адвокат отметила, что Викторина совершенно не согласна с исковыми требованиями, которые она считает незаконными. Женщина исправно оплачивает коммунальные услуги за квартиру, ставшую предметом спора. Также в однушке напротив Киевского вокзала остались её личные вещи, но забрать их она теперь не может.

При этом сторона Петросяна приводит другие сведения.

«Викторина вносила платежи по другим объектам, которые находятся в том же доме и принадлежат Степаненко. У семьи было в этом доме несколько квартир. Но та, в которой прописана Викторина, по итогу раздела осталась за Петросяном. Её единственный собственник с апреля 2022 года – Евгений Петросян. И только он вносил оплату за объект», – подчеркнул адвокат юмориста.
Викторина переехала в США ещё в 90-х годах после того, как вышла замуж за американского бизнесмена. В браке родились два сына – Андреас и Марк.

В Штатах супруги остановили компанию, названную в честь сыновей, Mark Andreas Collection, которая специализируется на производстве эксклюзивных стеклянных игрушек ручной работы. Также Викторина занималась продюсированием документальных фильмов и организовывала выставочные проекты.

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*запрещён в РФ
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Снималась обнаженной и чуть не вышла замуж за Александра Петрова: где сейчас Ирина Старшенбаум
30 марта 2025, 10:45

Ирина Старшенбаум (Фото: Инстаграм* @starshenbaum)

30 марта Ирине Старшенбаум исполняется 33 года. Актриса снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ей принесли картины «Лето», «Т-34» и «Надвое».
О личной жизни и карьере Ирины Старшенбаум — в материале «Радио 1».

Детство и юность Ирины Старшенбаум


Ирина Старшенбаум родилась 30 марта 1992 года в Москве. Ее отец Владимир Старшенбаум является старшим единокровным братом известной актрисы театра и кино Анны Старшенбаум.

После школы Ирина поступила в Московский госуниверситет печати им. Ивана Федорова на факультет коммуникаций. Параллельно она занималась на курсах театрального искусства в Московском университете психологии и педагогики.

Карьера Ирины Старшенбаум


Кинематографическая биография актрисы началась не сразу. После получения образования Старшенбаум работала ведущей развлекательных программ на российском телевидении, а также сотрудничала с театрами.

Дебют Ирины в кино произошел в мелодраме «Переезд». После чего артистка снялась в лентах «Крыша мира», «Ольга», «Притяжение», «Т-34», «Лед», «Лето». Артистка также играла в сериалах «Содержанки», «Шерлок в России», «Медиатор» и «Джетлаг».

Ирина Старшенбаум (Фото: кадр из фильма «Лето»)

Примечательно, что в комедийном хите «Ольга» героиня Старшенбаум появилась в кадре обнажённой. Это испытание молодая актриса выдержала с честью.

За роль Натальи Науменко в картине «Лето» Ирина Старшенбаум награждена кинопремией «Золотой единорог» в категории «Лучшая актриса». В 2023 году получила премию «Золотой орёл» за лучшую женскую роль в фильме «Здоровый человек».

Личная жизнь Ирины Старшенбаум


С 2017 по 2019 год Ирина Старшенбаум состояла в отношениях с актером Александром Петровым. По слухам, он ушел от Старшенбаум к новой возлюбленной, актрисе Стасе Милославской, с которой познакомился на съемочной площадке фильма «Стрельцов». Ирина утверждает, что их роман завершился без драмы и взаимных претензий друг к другу.

«Могут ли два актера создать прочный союз? В моем случае — нет. <...> Мне нужен человек, который будет более стабильным, приземленным. Не в плохом смысле или в смысле, что Саша какой-то. Нет. Просто нужен баланс. С Сашей мы дружим. В прекрасных отношениях», — делилась актриса в одном из интервью.

В интервью Светлане Бондарчук в 2019 году Ирина Старшенбаум призналась, что влюблена, но не стала называть имя нового избранника. С тех пор артистка больше не говорила о своей личной жизни.

Ирина Старшенбаум сегодня


Сегодня Ирина Старшенбаум продолжает творческую карьеру. В недавнем интервью актриса рассказала, что не хочет «сниматься просто, чтобы сниматься», а читает и выбирает сценарии.

Ирина Старшенбаум (Фото: Инстаграм* @starshenbaum)

Съемки в кино она совмещает с театром — Старшенбаум задействована в спектаклях «Острые предметы» и «Дядя Лёва». Актриса также занимается благотворительностью.

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Паша Техник: что известно, биография и в каком состоянии репер
30 марта 2025, 01:19

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Новость о предсмертном состоянии Паши Техника взорвала общественность. Фанаты и просто знающие музыканта люди регулярно проверяют СМИ с целью узнать о состоянии рэпера. Пока непонятно, останется ли Паша жив, но свое имя в историю российского шоу-бизнеса он внес уже сейчас.

Биография артиста. Начало карьеры и творческий путь


Паша Техник родился в Москве в 1984 году. В одном из интервью музыкант признавался, что начал употреблять еще в 11 лет. Помимо этого, артист увлекался футболом и рэпом.

Техник начал выступать на сцене в 2000-х. На лицо он всегда надевал маску гориллы, которая стала его образом на долгие годы. В 2002 Паша присоединился к группе Kunteynir. Первый альбом «Эдвард руки ножницы бумага» коллектив записал в 2004 году. После было выпущено еще три альбома, но группа распалась из-за тюремного срока Техника. В 2008 году Паша угодил в колонию на 5 лет по 228 статье. После выхода из тюрьмы музыкант начал участвовать в батлах и записывать новые треки.

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Чем известен


В основе образа Паша всегда преобладал его эпатаж. К тому же на публике Техник практически всегда появлялся в состоянии измененного сознания. Это стирало все рамки, в связи с чем Павел регулярно попадал в скандалы.

За свои высказывания в 2017 году Техника избили неизвестные. Как оказалось, все из-за оскорблений в сторону рэпера Миши Маваши. В том же году музыкант публиковал интимные фотки Oxxxymiron'а* со своей бывшей девушкой. В очередной раз Павла избили в 2021 году на шоу «Наше дело». Там у него произошел конфликт с блогером Лев Против, который в результате ударил Техника.

Несколько раз Павел пытался излечиться от наркотической зависимости и ложился в специализированные клиники. Не всегда это происходило добровольно, ведь его бывшая жена Карина Карицкая несколько раз насильно увозила Техника на реабилитацию. По итогу следовал очередной срыв и возвращение к аморальной жизни.

Паша Техник (Фото: Instagram**/techniquepashalive)


Личная жизнь


До 2022 года Павел был женат на блогере Карине Карицкой, от которой у него родился сын Иван в 2019 году. Пара расставалась со скандалом, а общественность все больше узнавала грязных подробностей об их жизни. Техник регулярно изменял Карине, а к тому же не переставал употреблять наркотики. Сама Карицкая признавалась, что до последнего верила в Павла, но по итогу вера иссякла. Несмотря на это, Карина продолжает помогать рэперу и вытаскивать его из загулов.

Далее у Техника было еще несколько скандальных романов. К примеру, можно вспомнить его отношения с трэш-блогершей Юлией Финесс. Оба совместно употребляли и вели себя неадекватно на публике.


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Что известно на сегодня


На данный момент Павел подключен к аппарату ЭКМО в одной из больниц Тайланда. У него развивается пневмония, сепсис и отказывают легкие. Техника перевели в состояние искусственной комы. Есть предположение, что рэпера отравили неизвестным веществом.

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#паша техник
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Искалеченная на вечеринке шейха украинка Мария Ковальчук пришла в себя
Aif.ru: искалеченная в Дубае модель из Украины Мария Ковальчук пришла в себя
30 марта 2025, 00:11

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

Модель из Украины Мария Ковальчук пришла в себя после того, как ее нашли искалеченной в Дубае. Об этом сообщает aif.ru.
«Да, Маша наконец-то пришла в себя. Недавняя операции прошла успешно, теперь еще две», — рассказала подруга модели изданию.

В своем интервью собеседница отметила, что если лечение будет сказываться положительно, то скоро Мария начнет говорить. Пока не понятно, сможет ли Ковальчук в подробностях рассказать о причиненных ей травмах и назвать виновных.

Напомним, что 9 марта модель перестала выходить на связь. Как оказалось, она находилась на вечеринке дубайского шейха. Украинку нашли на обочине дороги с множественными переломами.

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Instagram*запрещен в РФ
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#оаэ
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Репера Пашу Техника мог отравить таблетками неизвестный фанат
Mash: репера Пашу Техника мог отравить таблетками неизвестный фанат
29 марта 2025, 23:34

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Репер Паша Техник мог быть отравлен неизвестным фанатом, который угостил музыканта таблетками. Об этом сообщает Mash.
«Пашу Техника мог отравить неизвестный фанат. Какой-то человек угостил его таблетками на тусе, а потом улетел», — пишет telegram-канал.

Друзья репера рассказывают, что после дегустации вещества музыкант оказался на больничной койке. При чем в первые три дня Пашу пытались спасти своими силами. Техника прокапывали и проводили непрямой массаж сердца. Когда реперу стало совсем плохо, друзья обратились к медикам. Как оказалось, загадочный фанат, угостивший музыканта таблетками, сразу после этого улетел из Тайланда.

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