Паша Техник: что известно, биография и в каком состоянии репер

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)
Новость о предсмертном состоянии Паши Техника взорвала общественность. Фанаты и просто знающие музыканта люди регулярно проверяют СМИ с целью узнать о состоянии рэпера. Пока непонятно, останется ли Паша жив, но свое имя в историю российского шоу-бизнеса он внес уже сейчас.
Биография артиста. Начало карьеры и творческий путь
Паша Техник родился в Москве в 1984 году. В одном из интервью музыкант признавался, что начал употреблять еще в 11 лет. Помимо этого, артист увлекался футболом и рэпом.
Техник начал выступать на сцене в 2000-х. На лицо он всегда надевал маску гориллы, которая стала его образом на долгие годы. В 2002 Паша присоединился к группе Kunteynir. Первый альбом «Эдвард руки ножницы бумага» коллектив записал в 2004 году. После было выпущено еще три альбома, но группа распалась из-за тюремного срока Техника. В 2008 году Паша угодил в колонию на 5 лет по 228 статье. После выхода из тюрьмы музыкант начал участвовать в батлах и записывать новые треки.
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Чем известен
В основе образа Паша всегда преобладал его эпатаж. К тому же на публике Техник практически всегда появлялся в состоянии измененного сознания. Это стирало все рамки, в связи с чем Павел регулярно попадал в скандалы.
За свои высказывания в 2017 году Техника избили неизвестные. Как оказалось, все из-за оскорблений в сторону рэпера Миши Маваши. В том же году музыкант публиковал интимные фотки Oxxxymiron'а* со своей бывшей девушкой. В очередной раз Павла избили в 2021 году на шоу «Наше дело». Там у него произошел конфликт с блогером Лев Против, который в результате ударил Техника.
Несколько раз Павел пытался излечиться от наркотической зависимости и ложился в специализированные клиники. Не всегда это происходило добровольно, ведь его бывшая жена Карина Карицкая несколько раз насильно увозила Техника на реабилитацию. По итогу следовал очередной срыв и возвращение к аморальной жизни.
Паша Техник (Фото: Instagram**/techniquepashalive)
Личная жизнь
До 2022 года Павел был женат на блогере Карине Карицкой, от которой у него родился сын Иван в 2019 году. Пара расставалась со скандалом, а общественность все больше узнавала грязных подробностей об их жизни. Техник регулярно изменял Карине, а к тому же не переставал употреблять наркотики. Сама Карицкая признавалась, что до последнего верила в Павла, но по итогу вера иссякла. Несмотря на это, Карина продолжает помогать рэперу и вытаскивать его из загулов.
Далее у Техника было еще несколько скандальных романов. К примеру, можно вспомнить его отношения с трэш-блогершей Юлией Финесс. Оба совместно употребляли и вели себя неадекватно на публике.
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Что известно на сегодня
На данный момент Павел подключен к аппарату ЭКМО в одной из больниц Тайланда. У него развивается пневмония, сепсис и отказывают легкие. Техника перевели в состояние искусственной комы. Есть предположение, что рэпера отравили неизвестным веществом.
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