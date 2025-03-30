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Паша Техник: что известно, биография и в каком состоянии репер

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Новость о предсмертном состоянии Паши Техника взорвала общественность. Фанаты и просто знающие музыканта люди регулярно проверяют СМИ с целью узнать о состоянии рэпера. Пока непонятно, останется ли Паша жив, но свое имя в историю российского шоу-бизнеса он внес уже сейчас.

Биография артиста. Начало карьеры и творческий путь


Паша Техник родился в Москве в 1984 году. В одном из интервью музыкант признавался, что начал употреблять еще в 11 лет. Помимо этого, артист увлекался футболом и рэпом.

Техник начал выступать на сцене в 2000-х. На лицо он всегда надевал маску гориллы, которая стала его образом на долгие годы. В 2002 Паша присоединился к группе Kunteynir. Первый альбом «Эдвард руки ножницы бумага» коллектив записал в 2004 году. После было выпущено еще три альбома, но группа распалась из-за тюремного срока Техника. В 2008 году Паша угодил в колонию на 5 лет по 228 статье. После выхода из тюрьмы музыкант начал участвовать в батлах и записывать новые треки.

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Искалеченная на вечеринке шейха украинка Мария Ковальчук пришла в себя


Чем известен


В основе образа Паша всегда преобладал его эпатаж. К тому же на публике Техник практически всегда появлялся в состоянии измененного сознания. Это стирало все рамки, в связи с чем Павел регулярно попадал в скандалы.

За свои высказывания в 2017 году Техника избили неизвестные. Как оказалось, все из-за оскорблений в сторону рэпера Миши Маваши. В том же году музыкант публиковал интимные фотки Oxxxymiron'а* со своей бывшей девушкой. В очередной раз Павла избили в 2021 году на шоу «Наше дело». Там у него произошел конфликт с блогером Лев Против, который в результате ударил Техника.

Несколько раз Павел пытался излечиться от наркотической зависимости и ложился в специализированные клиники. Не всегда это происходило добровольно, ведь его бывшая жена Карина Карицкая несколько раз насильно увозила Техника на реабилитацию. По итогу следовал очередной срыв и возвращение к аморальной жизни.

Паша Техник (Фото: Instagram**/techniquepashalive)



Личная жизнь


До 2022 года Павел был женат на блогере Карине Карицкой, от которой у него родился сын Иван в 2019 году. Пара расставалась со скандалом, а общественность все больше узнавала грязных подробностей об их жизни. Техник регулярно изменял Карине, а к тому же не переставал употреблять наркотики. Сама Карицкая признавалась, что до последнего верила в Павла, но по итогу вера иссякла. Несмотря на это, Карина продолжает помогать рэперу и вытаскивать его из загулов.

Далее у Техника было еще несколько скандальных романов. К примеру, можно вспомнить его отношения с трэш-блогершей Юлией Финесс. Оба совместно употребляли и вели себя неадекватно на публике.


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Что известно на сегодня


На данный момент Павел подключен к аппарату ЭКМО в одной из больниц Тайланда. У него развивается пневмония, сепсис и отказывают легкие. Техника перевели в состояние искусственной комы. Есть предположение, что рэпера отравили неизвестным веществом.

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Искалеченная на вечеринке шейха украинка Мария Ковальчук пришла в себя
Aif.ru: искалеченная в Дубае модель из Украины Мария Ковальчук пришла в себя
30 марта 2025, 00:11

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

Модель из Украины Мария Ковальчук пришла в себя после того, как ее нашли искалеченной в Дубае. Об этом сообщает aif.ru.
«Да, Маша наконец-то пришла в себя. Недавняя операции прошла успешно, теперь еще две», — рассказала подруга модели изданию.

В своем интервью собеседница отметила, что если лечение будет сказываться положительно, то скоро Мария начнет говорить. Пока не понятно, сможет ли Ковальчук в подробностях рассказать о причиненных ей травмах и назвать виновных.

Напомним, что 9 марта модель перестала выходить на связь. Как оказалось, она находилась на вечеринке дубайского шейха. Украинку нашли на обочине дороги с множественными переломами.

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Instagram*запрещен в РФ
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#дороги
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Репера Пашу Техника мог отравить таблетками неизвестный фанат
Mash: репера Пашу Техника мог отравить таблетками неизвестный фанат
29 марта 2025, 23:34

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Репер Паша Техник мог быть отравлен неизвестным фанатом, который угостил музыканта таблетками. Об этом сообщает Mash.
«Пашу Техника мог отравить неизвестный фанат. Какой-то человек угостил его таблетками на тусе, а потом улетел», — пишет telegram-канал.

Друзья репера рассказывают, что после дегустации вещества музыкант оказался на больничной койке. При чем в первые три дня Пашу пытались спасти своими силами. Техника прокапывали и проводили непрямой массаж сердца. Когда реперу стало совсем плохо, друзья обратились к медикам. Как оказалось, загадочный фанат, угостивший музыканта таблетками, сразу после этого улетел из Тайланда.

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#кома
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«Посвящается тем, кто меня хоронит, ставит диагнозы!»: Катя Варнава показала неприличный жест хейтерам
Катя Варнава ответила хейтерам, критикующим её внешность
29 марта 2025, 22:28

Катя Варнава (фото: Telegram @VarnavaEkaterina)

В последнее время Катя Варнава пугает поклонников нездоровой худобой. При этом артистка уверяет, что прекрасно себя чувствует, а на днях всем хейтерам указала на их место.
Сейчас 40-летняя Варнава проживает за границей, где продюсирует собственное развлекательное шоу, в котором сама тоже принимает участие. Екатерина открыто показывает свою стройную фигуру, однако постоянно сталкивается с критикой. Поклонники называют худобу артистки нездоровой, призывают её немедленно обратиться к врачу и пересмотреть свой рацион питания.

Звезда, судя по всему, устала выслушивать критику и непрошенные советы, поэтому в личном блоге опубликовала видео, на котором показала хейтерам неприличный жест.

«Посвящается тем, кто меня хоронит, ставит мне диагнозы и знает, как лучше для меня… Пупсики, спасибо, я польщена», – подписала пост Варнава.
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#похудение
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Бывшая жена Паши Техника опровергла сообщения о его смерти
Ева Карицкая опровергла сообщения о смерти экс-супруга Паши Техника
29 марта 2025, 22:14

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Бывшая жена рэпера Паши Техника опровергла сообщения о его смерти.
Ева Карицкая попросила журналистов не заниматься вбросами фейков. В настоящее время она находится в больнице в Таиланде, где проходит лечение её экс-супруг.

Также ранее сообщения о смерти музыканта опроверг его менеджер Марк Флинк. Он подчеркнул, что ситуация по-прежнему критическая, но музыкант жив.

Ранее появилась информация, что 40-летний Паша Техник скончался в тайской больнице. Но практически сразу близкие и знакомые рэпера опровергли эти сведения.

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«Хочу быть счастливой, а не с торчащими бедрами»: Анна Семенович объяснила отказ от диет
Анна Семенович объяснила, почему отказалась от диет
29 марта 2025, 21:44

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович призналась, что больше не ограничивает себя в питании. 45-летняя певица заявила, что ей надоели постоянные диеты в погоне за стройностью.
Исполнительница всегда отличалась пышными формами. Анне приходилось прикладывать много усилий, чтобы поддерживать вес и не поправляться. Однако, даже несмотря на это, она регулярно сталкивалась с критикой в свой адрес. Теперь же Семенович решила отказаться от жестких ограничений.

Артистка в личном блоге заявила, что была слишком полной для всего: сначала для спортивных кружков, потом для сборной России по фигурному катанию и группы «Блестящие». В конечном итоге Семенович это утомило и она решила, что хочет быть счастливой, «а не с торчащими рёбрами».

Певица призналась, что сейчас она любит вкусно поесть, но всегда следит за количеством съеденного и не переедает.

«Да, я поправилась, стала чуть крупнее. Не обязаны же все люди быть тощими, кто это вообще придумал? Что это вообще за бред? Я аппетитненькая, я роскошненькая, любимая и любящая булочка. Главное – это здоровый образ жизни. Не переедать, не перепивать», – отметила в заключение знаменитость.
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