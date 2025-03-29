Репера Пашу Техника мог отравить таблетками неизвестный фанат

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Репер Паша Техник мог быть отравлен неизвестным фанатом, который угостил музыканта таблетками. Об этом сообщает Mash.
«Пашу Техника мог отравить неизвестный фанат. Какой-то человек угостил его таблетками на тусе, а потом улетел», — пишет telegram-канал.
Друзья репера рассказывают, что после дегустации вещества музыкант оказался на больничной койке. При чем в первые три дня Пашу пытались спасти своими силами. Техника прокапывали и проводили непрямой массаж сердца. Когда реперу стало совсем плохо, друзья обратились к медикам. Как оказалось, загадочный фанат, угостивший музыканта таблетками, сразу после этого улетел из Тайланда.
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Иван Мусатов