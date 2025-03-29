Бывшая жена Паши Техника опровергла сообщения о его смерти

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
Бывшая жена рэпера Паши Техника опровергла сообщения о его смерти.
Ева Карицкая попросила журналистов не заниматься вбросами фейков. В настоящее время она находится в больнице в Таиланде, где проходит лечение её экс-супруг.
Также ранее сообщения о смерти музыканта опроверг его менеджер Марк Флинк. Он подчеркнул, что ситуация по-прежнему критическая, но музыкант жив.
Ранее появилась информация, что 40-летний Паша Техник скончался в тайской больнице. Но практически сразу близкие и знакомые рэпера опровергли эти сведения.
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Также ранее сообщения о смерти музыканта опроверг его менеджер Марк Флинк. Он подчеркнул, что ситуация по-прежнему критическая, но музыкант жив.
Ранее появилась информация, что 40-летний Паша Техник скончался в тайской больнице. Но практически сразу близкие и знакомые рэпера опровергли эти сведения.
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Анастасия Чинкова