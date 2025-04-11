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«Жуткая картина»: Новые подробности о смерти Паши Техника

Бывшая жена Паши Техника обвиняет последнюю возлюбленную в халатности
Паша Техник (Фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник (Фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Ева Карицкая, экс-супруга известного рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), сделала громкое заявление о том, что его последняя возлюбленная, 28-летняя эскортница Кристина Лекси, управляла телефоном музыканта с 24 марта. Об этом пишет «‎Voice».
В этот день Паша Техник почувствовал себя плохо на вечеринке в Таиланде и, по словам Карицкой, именно Лекси записала последнее видео с рэпером, на котором он выглядел в тяжелом состоянии.

Карицкая утверждает, что Кристина не только не вызвала скорую помощь, когда Ивлеву стало плохо, но и попыталась решить проблему самостоятельно, пригласив специалиста для установки капельницы. Однако это не помогло, и только через три дня Паша был доставлен в больницу в критическом состоянии.

В своем Telegram-канале Ева опубликовала видео, на котором видно, как рэпер не реагирует на слова Лекси и падает на кровать. Она выразила недоумение по поводу поведения Кристины, которая, по ее словам, записывала видеопривет для мамы Ивлева, игнорируя его ухудшающееся состояние.

«Я даже вообразить себе не могу, если бы ему было плохо, еще записывать видеопривет маме. Быть веселой и спокойно наблюдать, как человек угасает на глазах. И ничего не предпринимать...» — написала Карицкая.

Ева также сообщила, что, приехав в Таиланд после ухудшения состояния бывшего мужа, она увидела «жуткую картину»: во дворе дома, где проживали Паша и Кристина, лежал матрас с кровью. Она предполагает, что несколько человек могли вступить в сговор, чтобы избежать ответственности за произошедшее.

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#помощь
#telegram
Лука Сафронов рассказал о финансовых трудностях семьи Паши Техника и общении с его матерью
Лука Сафронов рассказал о трудностях семьи Паши Техника и похоронах рэпера
11 апреля 2025, 08:16

Паша Техник (Фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Пианист Лука Сафронов, занимающийся организацией похорон рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), поделился подробностями общения с матерью музыканта и объяснил причины финансовых трудностей, с которыми столкнулась его семья после его смерти. Об этом пишет «‎Voice».
Сафронов отметил, что мама Паши Техника переживает тяжелые времена и не хочет, чтобы вокруг трагедии разрастался ажиотаж.

«Она в горе, она хочет тишины, достойно проводить своего мальчика», — сказал пианист, добавив, что им обоим не нравится хайп вокруг этой ситуации.

Также Сафронов прокомментировал слухи о наследстве, оставленном рэпером. По его словам, у Паши осталась ипотека на квартиру в 10 миллионов рублей, и фактически жилье принадлежит банку.

Лука выразил надежду на финансовую помощь от друзей рэпера, так как расходы на похороны могут превысить миллион рублей.

«На что не хватит, буду оплачивать я, судя по всему, больше некому», — добавил он.

Утром 9 апреля самолет с телом Паши Техника приземлился в московском аэропорту. Его бывшая жена, Ева Карицкая, сообщила, что стоимость перевозки составила около полумиллиона рублей. Цинковый гроб был доставлен в столичный морг. Рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище.

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#техника
#нарколог
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«Возможно, были беспорядочные половые связи»: Дана Борисова рассказала о своих психологических проблемах
11 апреля 2025, 02:24

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Дана Борисова откровенничает с поклонниками, ведь своим примером звезда хочет показать, как ошибки могут повлиять на дальнейшую жизнь. Телеведущая долгое время боролась с зависимостью от запрещенных веществ, что оставило след на ее здоровье.
Уже несколько лет Дана ведет здоровый образ жизни. Борисова заметно улучшила свою внешность и тщательно ухаживает за собой. В свои 49 лет она до сих пор завораживает фанатов.

«А теперь мой, как чужой»: Агата Муцениеце не приняла решение сына жить с Павлом Прилучным
«А теперь мой, как чужой»: Агата Муцениеце не приняла решение сына жить с Павлом Прилучным

Несмотря на прекрасную физическую форму, Дана страдает от психологических проблем. У нее биполярное расстройство, о котором звезда откровенно рассказывает. Из-за этого Борисова вынуждена проходит жизненную терапию и каждое утро принимать по шесть таблеток. К тому же у Даны случаются приступы мании.

«При этом у меня случаются приступы мании, которые могут длиться по два месяца. Два года назад как раз накрыл именно такой — мучилась полтора месяца. Я потратила деньги со всех карточек. Очнулась после Нового года в аэропорту Таиланда. Не помню вообще своих действий, отслеживала все по сторис. Смотрю — лежу на косметологическом столе, мне тянут нити. Какую-то бредовую книгу написала. Что я там еще выкинула? Возможно, были беспорядочные половые связи. Но в этом я, слава Богу, не уверена. Я ничего не помню. Мне рассказывали, что одна дама в периоде мании очнулась, а у нее дома тридцать змей. Короче, страшное дело!» — рассказала Дана в YouTube-шоу «ДаДа — НетНет».

В особенности расстройства обостряются весной. Из-за этого Борисова вынуждена регулярно обращаться к врачам. В интервью Наташе Гасанхановой телеведущая призналась, что биполярщики любят ощущение безумной радости. Его нельзя допускать, ведь после на человека нахлынывает депрессия.

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«А теперь мой, как чужой»: Агата Муцениеце не приняла решение сына жить с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце пошутила о своих отношениях с сыном, который живет с Прилучным
11 апреля 2025, 01:34

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного заставил их 12-летнего сына Тимофея выбирать, с кем ему придется жить в дальнейшем. Ребенок решил, что лучше ему будет с отцом, о чем до сих пор переживает актриса.
Как оказалось, Тимофей оборвал все связи с матерью и сестрой. Это настолько трогает Агату, что ей бывает тяжело сосредоточиться даже во время съемок развлекательных шоу. То же случилось в свежем выпуске YouTube-проекта «Догадки Агатки». Между Муцениеце и соведущим Антоном Каравайцевым произошел диалог, который последний начал так:

«Как незаметно растут чужие дети».

Агата ответила:

«Они очень заметно растут».

«У тебя свои. Один, правда, плюс-минус…» — отреагировал Антон.

«Один то там, то сям, сам знаешь».

Гостя шоу Аня Покров ворвалась в разговор и пошутила:

«Подкидыш?».

«Откидыш!» — ответила Агата.

Позже Муцениеце порассуждала:

«А теперь мой, как чужой, растет вообще… Время летит! А я все „Догадки…“ снимаю».

С Агатой осталась 9-летняя дочь Миа. Актриса пытается окутать девочку любовью, но при этом все равно не общается с сыном. Детали разногласий не раскрываются. Фанаты предположили, что Павел настраивает сына против матери. Сам же Прилучный показывает себя заботливым родителем.

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Ольга Бузова записала совместный трек с Надеждой Бабкиной
11 апреля 2025, 00:59

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова поделилась с фанатами новостью выходе нового трека, который она записала с легендой отечественной эстрады Надеждой Бабкиной. Об этом звезда рассказала в своем telegram-канале.
«Это новое звучание трека Made in Russia ru», — пишет Бузова прикрепляя фрагмент песни.

Надежда Бабкина стала легендой отечественной сцены и является народной артисткой России. Певица внесла вклад в развитие народного искусства. Недавно она отметила 75-летний юбилей, с чем ее поздравил президент РФ Владимир Путин.

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#россия
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«Никогда бы не поступила без блата»: Лоза высказался о поступлении Вали Карнавал
Певец Лоза: Валя Карнавал никогда бы не поступила в университет без блата
10 апреля 2025, 23:37

Юрий Лоза (фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Блогерша Валя Карнавал никогда бы не поступила в вуз без блата, заявил композитор и певец Юрий Лоза, комментируя сообщения о том, что девушка поступила в Финансовый университет при правительстве РФ без сдачи экзаменов.
По его словам, всем стоит сжалиться над ней, так как «человек взялся за ум» и начал учиться.
«Ребята, о каких экзаменах с ее интеллектуальными возможностями вы говорите, сжальтесь над ней, человек взялся за ум и решил грызть гранит науки. Она же ведь без блата никогда бы в жизни не поступила в университет. По-моему, это очевидно», — отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Лоза добавил, что Карнавал вымолила себе шанс получить высшее образование. Он считает, что блогерша сама понимает, что не сможет сдать ЕГЭ.

Другим вопросом композитор назвал посещаемость артистки. По его мнению, стоит радоваться хотя бы тому, что Карнавал поступила в университет.
«Вдумайтесь только: блогер поступает в вуз, а не устраивает голые вечеринки или умирает от передоза. Это сегодня редкость, скажу я вам», — заключил Лоза.
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