«Жуткая картина»: Новые подробности о смерти Паши Техника

Паша Техник (Фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
Ева Карицкая, экс-супруга известного рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), сделала громкое заявление о том, что его последняя возлюбленная, 28-летняя эскортница Кристина Лекси, управляла телефоном музыканта с 24 марта. Об этом пишет «Voice».
В этот день Паша Техник почувствовал себя плохо на вечеринке в Таиланде и, по словам Карицкой, именно Лекси записала последнее видео с рэпером, на котором он выглядел в тяжелом состоянии.
Карицкая утверждает, что Кристина не только не вызвала скорую помощь, когда Ивлеву стало плохо, но и попыталась решить проблему самостоятельно, пригласив специалиста для установки капельницы. Однако это не помогло, и только через три дня Паша был доставлен в больницу в критическом состоянии.
В своем Telegram-канале Ева опубликовала видео, на котором видно, как рэпер не реагирует на слова Лекси и падает на кровать. Она выразила недоумение по поводу поведения Кристины, которая, по ее словам, записывала видеопривет для мамы Ивлева, игнорируя его ухудшающееся состояние.
Ева также сообщила, что, приехав в Таиланд после ухудшения состояния бывшего мужа, она увидела «жуткую картину»: во дворе дома, где проживали Паша и Кристина, лежал матрас с кровью. Она предполагает, что несколько человек могли вступить в сговор, чтобы избежать ответственности за произошедшее.
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Карицкая утверждает, что Кристина не только не вызвала скорую помощь, когда Ивлеву стало плохо, но и попыталась решить проблему самостоятельно, пригласив специалиста для установки капельницы. Однако это не помогло, и только через три дня Паша был доставлен в больницу в критическом состоянии.
В своем Telegram-канале Ева опубликовала видео, на котором видно, как рэпер не реагирует на слова Лекси и падает на кровать. Она выразила недоумение по поводу поведения Кристины, которая, по ее словам, записывала видеопривет для мамы Ивлева, игнорируя его ухудшающееся состояние.
«Я даже вообразить себе не могу, если бы ему было плохо, еще записывать видеопривет маме. Быть веселой и спокойно наблюдать, как человек угасает на глазах. И ничего не предпринимать...» — написала Карицкая.
Ева также сообщила, что, приехав в Таиланд после ухудшения состояния бывшего мужа, она увидела «жуткую картину»: во дворе дома, где проживали Паша и Кристина, лежал матрас с кровью. Она предполагает, что несколько человек могли вступить в сговор, чтобы избежать ответственности за произошедшее.
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Дарья Осипова