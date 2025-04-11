«Возможно, были беспорядочные половые связи»: Дана Борисова рассказала о своих психологических проблемах

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)
Дана Борисова откровенничает с поклонниками, ведь своим примером звезда хочет показать, как ошибки могут повлиять на дальнейшую жизнь. Телеведущая долгое время боролась с зависимостью от запрещенных веществ, что оставило след на ее здоровье.
Уже несколько лет Дана ведет здоровый образ жизни. Борисова заметно улучшила свою внешность и тщательно ухаживает за собой. В свои 49 лет она до сих пор завораживает фанатов.
Несмотря на прекрасную физическую форму, Дана страдает от психологических проблем. У нее биполярное расстройство, о котором звезда откровенно рассказывает. Из-за этого Борисова вынуждена проходит жизненную терапию и каждое утро принимать по шесть таблеток. К тому же у Даны случаются приступы мании.
В особенности расстройства обостряются весной. Из-за этого Борисова вынуждена регулярно обращаться к врачам. В интервью Наташе Гасанхановой телеведущая призналась, что биполярщики любят ощущение безумной радости. Его нельзя допускать, ведь после на человека нахлынывает депрессия.
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Несмотря на прекрасную физическую форму, Дана страдает от психологических проблем. У нее биполярное расстройство, о котором звезда откровенно рассказывает. Из-за этого Борисова вынуждена проходит жизненную терапию и каждое утро принимать по шесть таблеток. К тому же у Даны случаются приступы мании.
«При этом у меня случаются приступы мании, которые могут длиться по два месяца. Два года назад как раз накрыл именно такой — мучилась полтора месяца. Я потратила деньги со всех карточек. Очнулась после Нового года в аэропорту Таиланда. Не помню вообще своих действий, отслеживала все по сторис. Смотрю — лежу на косметологическом столе, мне тянут нити. Какую-то бредовую книгу написала. Что я там еще выкинула? Возможно, были беспорядочные половые связи. Но в этом я, слава Богу, не уверена. Я ничего не помню. Мне рассказывали, что одна дама в периоде мании очнулась, а у нее дома тридцать змей. Короче, страшное дело!» — рассказала Дана в YouTube-шоу «ДаДа — НетНет».
В особенности расстройства обостряются весной. Из-за этого Борисова вынуждена регулярно обращаться к врачам. В интервью Наташе Гасанхановой телеведущая призналась, что биполярщики любят ощущение безумной радости. Его нельзя допускать, ведь после на человека нахлынывает депрессия.
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Иван Мусатов