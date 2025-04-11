Лука Сафронов рассказал о финансовых трудностях семьи Паши Техника и общении с его матерью

Паша Техник (Фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
Пианист Лука Сафронов, занимающийся организацией похорон рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), поделился подробностями общения с матерью музыканта и объяснил причины финансовых трудностей, с которыми столкнулась его семья после его смерти. Об этом пишет «Voice».
Сафронов отметил, что мама Паши Техника переживает тяжелые времена и не хочет, чтобы вокруг трагедии разрастался ажиотаж.
Также Сафронов прокомментировал слухи о наследстве, оставленном рэпером. По его словам, у Паши осталась ипотека на квартиру в 10 миллионов рублей, и фактически жилье принадлежит банку.
Лука выразил надежду на финансовую помощь от друзей рэпера, так как расходы на похороны могут превысить миллион рублей.
Утром 9 апреля самолет с телом Паши Техника приземлился в московском аэропорту. Его бывшая жена, Ева Карицкая, сообщила, что стоимость перевозки составила около полумиллиона рублей. Цинковый гроб был доставлен в столичный морг. Рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище.
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«Она в горе, она хочет тишины, достойно проводить своего мальчика», — сказал пианист, добавив, что им обоим не нравится хайп вокруг этой ситуации.
Также Сафронов прокомментировал слухи о наследстве, оставленном рэпером. По его словам, у Паши осталась ипотека на квартиру в 10 миллионов рублей, и фактически жилье принадлежит банку.
Лука выразил надежду на финансовую помощь от друзей рэпера, так как расходы на похороны могут превысить миллион рублей.
«На что не хватит, буду оплачивать я, судя по всему, больше некому», — добавил он.
Утром 9 апреля самолет с телом Паши Техника приземлился в московском аэропорту. Его бывшая жена, Ева Карицкая, сообщила, что стоимость перевозки составила около полумиллиона рублей. Цинковый гроб был доставлен в столичный морг. Рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище.
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Дарья Осипова