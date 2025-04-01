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Бывшая жена Паши Техника показала его фото перед переводом в другой госпиталь

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashaa84)

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashaa84)

40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая опубликовала фотографии музыканта из реанимации в Таиланде, куда он был госпитализирован ранее. Состояние Павла остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.
Ева Карицкая поделилась фотографиями из госпиталя, на которых видно, как рэпер подключен к медицинскому оборудованию через множество проводов. Девушка уже посетила другое медицинское учреждение, куда планируется перевести музыканта.


«Сейчас я нахожусь в очень хорошем госпитале, и вопрос о транспортировке Павла в это заведение будет решаться. К сожалению, он все еще в тяжелом состоянии, и перевозка представляет собой сложную задачу, так как он подключен к ЭКМО. Нужна специальная машина для транспортировки. Состояние его легких, печени и почек крайне плохое. Сердце тоже функционирует не лучшим образом. Шансы на выживание есть, если будет обеспечено качественное лечение и профессиональные врачи. Однако в этом госпитале цены совершенно запредельные», — поделилась Карицкая.
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«Снижать баллы за характер непозволительно»: Зарубина о скандале Азизы и Кудрявцевой

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«Снижать баллы за характер непозволительно»: Зарубина о скандале Азизы и Кудрявцевой
Зарубина в скандале Азизы и Кудрявцевой считает обеих неправыми
01 апреля 2025, 13:09

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Ольга Зарубина считает, что в скандале между исполнительницей Азизой и телеведущей Лерой Кудрявцевой неправы обе. Своим мнением собеседница поделилась с URA.RU. Таким образом она уверена, что нельзя нарушать личные границы и писать людям в три часа ночи, если речь не идет о близких людях. При этом нельзя занижать баллы за характер.
«Личные границы не нужно нарушать. Если Азизе что-то не понравилось, она посчитала, что ей занизили балл, лучше было это выяснить после съемок за кулисами. А в три ночи писать позволительно только самым близким: дочери или сыну», — сказала Зарубина.

Она добавила, что на конкурсе нужно оценивать творчество участника, а если тот нарушает границы дозволенного — удалять.

«Снижать баллы за характер, конечно, непозволительно...» — заключила Ольга Зарубина.
Ранее о скандале на шоу «Суперстар!» между Кудрявцевой и Азизой высказался певец Юлиан Васин.

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Борец Торнике Квитатиани возненавидел Утяшеву во время их первого знакомства
01 апреля 2025, 12:59

Торнике Квитатиани (Фото: Телеграм, @tokorocko)

Российский борец, актёр и певец Торнике Квитатиани познакомился с Ляйсан Утяшевой во время съёмок шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Квитатиани признался, что его первое впечатление о ведущей проекта было неприятным: он был удивлен жёсткому характеру Утяшевой, когда оказался с ней на одной съёмочной площадке.
«Ненависть! Думаю, почему она в телевизоре такая, а в жизни ужасная. Что происходит? Может, она не в настроении? Ох, женщины…» — вспоминал 32-летний артист.
Утяшева объяснила своё поведение. Оказалось, что гимнастка воспринимала участника шоу в первую очередь как спортсмена. За его плечами победы в крупных соревнованиях по вольной борьбе, а также он был частью олимпийской сборной, сообщает «СтарХит».
«Спорт навсегда, бывших коллег не бывает. И я сразу подумала: мол, со спортсменом не будет вообще проблем, потому что он наш, не то, что эти ребята из шоу-бизнеса. <…> И тут ты начинаешь хулиганить… Я по-сестрински к тебе за кадром подошла и встряхнула. И мне очень понравилась твоя реакция. Ты в момент собрался, может быть, меня в эту минуту возненавидел, но понял, что я единственная тебе сказала правду», — так она объяснила свои действия в беседе с Квитатиани на шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».
Ранее Ляйсан Утяшева высказалась о кулинарном шоу Меган Маркл.

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«Однозначно нужен»: звезда «Универа» хочет родить ребенка
Самбурская хочет родить ребенка после увиденного ею портрета малыша в нейросети
01 апреля 2025, 12:34

Настасья Самбурская (Фото: Instagram*/samburskaya)

Звезда ситкома «Универ» Настасья Самбурская хочет родить ребенка после того, как увидела фото возможного малыша в нейросети. Как отмечают бьюти-обозреватели, если бы актриса забеременела раньше, то звездный наследник уже покорял бы женские сердца.
«Капец, мне однозначно нужен сын», — отметила Самбурская.
Игры с нейросетью сейчас популярны, ведь многим интересно посмотреть на себя в разных образах и локациях, но Самбурская, видимо, решила пойти гораздо дальше. При этом женщина не выставляет личное напоказ. Известно только, что она хочет стать матерью, и была готова заморозить яйцеклетки. В конце 2024 года Самбурской сделали предложение, но помолвки не было.

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*Запрещен в РФ
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Бизнес Андрея Макаревича* в России терпит убытки на десятки тысяч рублей
01 апреля 2025, 12:15

Андрей Макаревич* (Фото: Инстаграм** @makarevich_andrey_official)

Бизнес Андрея Макаревича* сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Артист терпит убытки на десятки тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Страсти».
Несмотря на то, что музыкант в течение последних нескольких лет выходил из состава учредителей различных компаний после получения статуса иноагента, одна из его компаний все еще остается под его контролем. Макаревич* владеет долей в продюсерской компании «Самый смак». Согласно данным из открытых источников, доходы этой организации за 2024 год составили ноль рублей. В результате, ООО «Самый смак» принесло артисту убытки в размере 63 тысяч рублей. В прошлом году бизнес также не отличался высоким доходом, составив всего 150 тысяч рублей.

Напомним, что в настоящее время Андрей Макаревич* проживает в Израиле со своей семьей и не планирует возвращаться в Россию.

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*Признан иноагентом на территории РФ
** Запрещен в РФ
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Связи с мужчинами* и причины расставания с Лерой Кудрявцевой: от кого у Сергея Лазарева дети и кому он посвятил трек «Вкус малины»?
01 апреля 2025, 12:06

Сергей Лазарев (Фото: ВКонтакте @sergeylazarev)

Сергей Лазарев — один из самых ярких представителей российской эстрады, который завоевал сердца миллионов поклонников. Его талант, харизма и привлекательная внешность сделали его кумиром для многих.
Однако вопросы о его личной жизни остаются без ответа, что порождает множество слухов и домыслов. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы и карьера

Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. С юных лет он проявлял интерес к музыке и сцене, что привело его к успешной карьере. Артист дважды представлял Россию на «Евровидении» и стал лауреатом множества музыкальных наград, что укрепило его позиции на российской сцене.

Отношения с Лерой Кудрявцевой

Одним из самых известных эпизодов в личной жизни Сергея стали его четырехлетние отношения с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Несмотря на сильные чувства, пара так и не дошла до ЗАГСа. В 2011 году у Леры произошел выкидыш. Сергей поддерживал её в трудный период. Однако, несмотря на попытки сохранить отношения, они расстались из-за остывших чувств.

Слухи о сексуальной ориентации

После расставания с Кудрявцевой начались слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Лазарева. Некоторые СМИ предполагали, что его отношения с телеведущей были лишь ширмой, скрывающей истинные подробности его личной жизни.

Сергей Лазарев (Фото: ВКонтакте @sergeylazarev)

Дети и суррогатное материнство

В 2014 году у Сергея родился сын Никита, а в 2018 году — дочь Анна. По информации из прессы, оба ребенка появились на свет благодаря суррогатным матерям, что также вызвало много обсуждений среди поклонников и журналистов.

Предполагаемые романы

Сергей Лазарев часто становился объектом слухов о романах с мужчинами. В числе предполагаемых любовников фигурировали его директор Михаил Дворецкий, с которым у артиста сложились близкие отношения, а также Дмитрий Кузнецов и Алекс Малиновский. Последний долгое время был рядом с певцом, однако их дружба закончилась после проблем Алекса с законом.

Новый трек «Вкус малины»

Недавно Сергей выпустил новый трек под названием «Вкус малины», который стал поводом для новых слухов. Отсутствие женских местоимений в песне натолкнуло поклонников на мысль, что она посвящена Алексу Малиновскому и их расставанию.

Фото: iStock/Serhii Khrystenko

Позиция Сергея по поводу личной жизни

Устав от постоянных вопросов о своей личной жизни и причинах отсутствия брака, Сергей поделился в своем блоге фотографией с племянницей и заявил, что чувствует себя гармонично в статусе холостяка.

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