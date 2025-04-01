Бывшая жена Паши Техника показала его фото перед переводом в другой госпиталь

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashaa84)
40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая опубликовала фотографии музыканта из реанимации в Таиланде, куда он был госпитализирован ранее. Состояние Павла остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.
Ева Карицкая поделилась фотографиями из госпиталя, на которых видно, как рэпер подключен к медицинскому оборудованию через множество проводов. Девушка уже посетила другое медицинское учреждение, куда планируется перевести музыканта.
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«Сейчас я нахожусь в очень хорошем госпитале, и вопрос о транспортировке Павла в это заведение будет решаться. К сожалению, он все еще в тяжелом состоянии, и перевозка представляет собой сложную задачу, так как он подключен к ЭКМО. Нужна специальная машина для транспортировки. Состояние его легких, печени и почек крайне плохое. Сердце тоже функционирует не лучшим образом. Шансы на выживание есть, если будет обеспечено качественное лечение и профессиональные врачи. Однако в этом госпитале цены совершенно запредельные», — поделилась Карицкая.Читайте также:
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Анастасия Хохлова