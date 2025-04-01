«Снижать баллы за характер непозволительно»: Зарубина о скандале Азизы и Кудрявцевой

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Певица Ольга Зарубина считает, что в скандале между исполнительницей Азизой и телеведущей Лерой Кудрявцевой неправы обе. Своим мнением собеседница поделилась с URA.RU. Таким образом она уверена, что нельзя нарушать личные границы и писать людям в три часа ночи, если речь не идет о близких людях. При этом нельзя занижать баллы за характер.
«Личные границы не нужно нарушать. Если Азизе что-то не понравилось, она посчитала, что ей занизили балл, лучше было это выяснить после съемок за кулисами. А в три ночи писать позволительно только самым близким: дочери или сыну», — сказала Зарубина.
Она добавила, что на конкурсе нужно оценивать творчество участника, а если тот нарушает границы дозволенного — удалять.
«Снижать баллы за характер, конечно, непозволительно...» — заключила Ольга Зарубина.Ранее о скандале на шоу «Суперстар!» между Кудрявцевой и Азизой высказался певец Юлиан Васин.
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