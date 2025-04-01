Борец Торнике Квитатиани возненавидел Утяшеву во время их первого знакомства

Торнике Квитатиани (Фото: Телеграм, @tokorocko)
Российский борец, актёр и певец Торнике Квитатиани познакомился с Ляйсан Утяшевой во время съёмок шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Квитатиани признался, что его первое впечатление о ведущей проекта было неприятным: он был удивлен жёсткому характеру Утяшевой, когда оказался с ней на одной съёмочной площадке.
«Ненависть! Думаю, почему она в телевизоре такая, а в жизни ужасная. Что происходит? Может, она не в настроении? Ох, женщины…» — вспоминал 32-летний артист.Утяшева объяснила своё поведение. Оказалось, что гимнастка воспринимала участника шоу в первую очередь как спортсмена. За его плечами победы в крупных соревнованиях по вольной борьбе, а также он был частью олимпийской сборной, сообщает «СтарХит».
«Спорт навсегда, бывших коллег не бывает. И я сразу подумала: мол, со спортсменом не будет вообще проблем, потому что он наш, не то, что эти ребята из шоу-бизнеса. <…> И тут ты начинаешь хулиганить… Я по-сестрински к тебе за кадром подошла и встряхнула. И мне очень понравилась твоя реакция. Ты в момент собрался, может быть, меня в эту минуту возненавидел, но понял, что я единственная тебе сказала правду», — так она объяснила свои действия в беседе с Квитатиани на шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».Ранее Ляйсан Утяшева высказалась о кулинарном шоу Меган Маркл.
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