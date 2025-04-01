Борец Торнике Квитатиани возненавидел Утяшеву во время их первого знакомства

Российский борец, актёр и певец Торнике Квитатиани познакомился с Ляйсан Утяшевой во время съёмок шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Квитатиани признался, что его первое впечатление о ведущей проекта было неприятным: он был удивлен жёсткому характеру Утяшевой, когда оказался с ней на одной съёмочной площадке.