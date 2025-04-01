«Однозначно нужен»: звезда «Универа» хочет родить ребенка

Звезда ситкома «Универ» Настасья Самбурская хочет родить ребенка после того, как увидела фото возможного малыша в нейросети. Как отмечают бьюти-обозреватели, если бы актриса забеременела раньше, то звездный наследник уже покорял бы женские сердца.