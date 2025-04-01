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«Однозначно нужен»: звезда «Универа» хочет родить ребенка

Самбурская хочет родить ребенка после увиденного ею портрета малыша в нейросети
Настасья Самбурская (Фото: Instagram*/samburskaya)

Настасья Самбурская (Фото: Instagram*/samburskaya)

Звезда ситкома «Универ» Настасья Самбурская хочет родить ребенка после того, как увидела фото возможного малыша в нейросети. Как отмечают бьюти-обозреватели, если бы актриса забеременела раньше, то звездный наследник уже покорял бы женские сердца.
«Капец, мне однозначно нужен сын», — отметила Самбурская.
Игры с нейросетью сейчас популярны, ведь многим интересно посмотреть на себя в разных образах и локациях, но Самбурская, видимо, решила пойти гораздо дальше. При этом женщина не выставляет личное напоказ. Известно только, что она хочет стать матерью, и была готова заморозить яйцеклетки. В конце 2024 года Самбурской сделали предложение, но помолвки не было.

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Бизнес Андрея Макаревича* в России терпит убытки на десятки тысяч рублей
01 апреля 2025, 12:15

Андрей Макаревич* (Фото: Инстаграм** @makarevich_andrey_official)

Бизнес Андрея Макаревича* сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Артист терпит убытки на десятки тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Страсти».
Несмотря на то, что музыкант в течение последних нескольких лет выходил из состава учредителей различных компаний после получения статуса иноагента, одна из его компаний все еще остается под его контролем. Макаревич* владеет долей в продюсерской компании «Самый смак». Согласно данным из открытых источников, доходы этой организации за 2024 год составили ноль рублей. В результате, ООО «Самый смак» принесло артисту убытки в размере 63 тысяч рублей. В прошлом году бизнес также не отличался высоким доходом, составив всего 150 тысяч рублей.

Напомним, что в настоящее время Андрей Макаревич* проживает в Израиле со своей семьей и не планирует возвращаться в Россию.

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Связи с мужчинами* и причины расставания с Лерой Кудрявцевой: от кого у Сергея Лазарева дети и кому он посвятил трек «Вкус малины»?
01 апреля 2025, 12:06

Сергей Лазарев (Фото: ВКонтакте @sergeylazarev)

Сергей Лазарев — один из самых ярких представителей российской эстрады, который завоевал сердца миллионов поклонников. Его талант, харизма и привлекательная внешность сделали его кумиром для многих.
Однако вопросы о его личной жизни остаются без ответа, что порождает множество слухов и домыслов. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы и карьера

Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. С юных лет он проявлял интерес к музыке и сцене, что привело его к успешной карьере. Артист дважды представлял Россию на «Евровидении» и стал лауреатом множества музыкальных наград, что укрепило его позиции на российской сцене.

Отношения с Лерой Кудрявцевой

Одним из самых известных эпизодов в личной жизни Сергея стали его четырехлетние отношения с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Несмотря на сильные чувства, пара так и не дошла до ЗАГСа. В 2011 году у Леры произошел выкидыш. Сергей поддерживал её в трудный период. Однако, несмотря на попытки сохранить отношения, они расстались из-за остывших чувств.

Слухи о сексуальной ориентации

После расставания с Кудрявцевой начались слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Лазарева. Некоторые СМИ предполагали, что его отношения с телеведущей были лишь ширмой, скрывающей истинные подробности его личной жизни.

Сергей Лазарев (Фото: ВКонтакте @sergeylazarev)

Дети и суррогатное материнство

В 2014 году у Сергея родился сын Никита, а в 2018 году — дочь Анна. По информации из прессы, оба ребенка появились на свет благодаря суррогатным матерям, что также вызвало много обсуждений среди поклонников и журналистов.

Предполагаемые романы

Сергей Лазарев часто становился объектом слухов о романах с мужчинами. В числе предполагаемых любовников фигурировали его директор Михаил Дворецкий, с которым у артиста сложились близкие отношения, а также Дмитрий Кузнецов и Алекс Малиновский. Последний долгое время был рядом с певцом, однако их дружба закончилась после проблем Алекса с законом.

Новый трек «Вкус малины»

Недавно Сергей выпустил новый трек под названием «Вкус малины», который стал поводом для новых слухов. Отсутствие женских местоимений в песне натолкнуло поклонников на мысль, что она посвящена Алексу Малиновскому и их расставанию.

Фото: iStock/Serhii Khrystenko

Позиция Сергея по поводу личной жизни

Устав от постоянных вопросов о своей личной жизни и причинах отсутствия брака, Сергей поделился в своем блоге фотографией с племянницей и заявил, что чувствует себя гармонично в статусе холостяка.

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Носил платья, возненавидел Россию и женился на африканке: блогеру Александру Шпаку 46 лет, за что его объявили в розыск
01 апреля 2025, 11:59

Александр Шпак (фото: телеграмм-канал Sasha Shpak Official)

Саша Шпак — фигура, не нуждающаяся в представлении. Его внешность, эпатажные выходки и многочисленные браки сделали его интернет-знаменитостью.
Однако в последние годы его жизнь резко изменилась: из медийного шоумена он превратился в беглого блогера, который критикует Россию и живёт на чужбине. 1 апреля Шпаку исполняется 46 лет. За что его объявили в розыск и почему он покинул страну, расскажет «Радио 1».

Детство Саши Шпака и путь к популярности


Родился и вырос будущий блогер в военном городке Кувшинская Салма. Его отец был военнослужащим и редко появлялся дома, поэтому воспитанием мальчика занимались мать и бабушка. В детстве его часто наряжали в женские платья — возможно, именно тогда зародился его интерес к нестандартным образам.

Когда отец вернулся в семью, он взялся за воспитание сына, привив ему любовь к спорту. В 15 лет Саша начал активно заниматься бодибилдингом, а позже сам стал тренером. Он пробовал себя в разных сферах — работал в охране, торговал спортивным питанием, но в итоге вернулся к любимому делу и начал зарабатывать на фитнесе.

Однако со временем ему захотелось большего — не просто бизнеса, а внимания. Тогда он решил, что его тело может стать визитной карточкой.

Пластика, татуировки и шоу из собственной жизни


Первый шаг к славе — эксперименты с внешностью. Шпак начал с татуировок и увеличения губ, но на этом не остановился. Он перенес более двух десятков пластических операций, вставлял импланты, а потом удалял их, снова менял черты лица и в итоге стал выглядеть так, что его невозможно было не заметить.

«Я четко понял, что я не хочу париться по тому, как я должен выглядеть, как я должен одеваться», — говорил Шпак.

Яркий образ и откровенные фото привлекли аудиторию.

Александр Шпак (фото: телеграмм-канал Sasha Shpak Official)

Личная жизнь: от многочисленных браков до громкого развода


Отдельная глава в биографии Шпака — его бурная личная жизнь. Он несколько раз женился, но ни один из браков не продлился долго.

Первый раз он пошел под венец в 20 лет, выбрав в жены девушку, которая посвящала ему стихи. Вскоре он увлекся другой, женился снова — но и этот союз оказался недолговечным. Среди его избранниц были и совсем юные девушки, и даже африканка.

«Пятая супруга у меня была доминиканка, африканка. Я прошел через разницу менталитетов. Это не просто пропасть, а разные вселенные. Это как разговаривать с грибами. Ну и все, потом случился публичный брак с Ирой», — рассказывал блогер.

Но самым известным его браком стал союз с Ириной Мещанской, известной как Мася Шпак. Они вели совместный блог, где демонстрировали роскошную жизнь, путешествия и постоянные изменения внешности. Ирина, как и муж, не отставала в экспериментах — делала блефаропластику, удаляла комки Биша, увеличивала грудь.

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В 2021 году они объявили о разводе. Причины разрыва называли разные: Шпак жаловался на панические атаки, рассказывал, что Ирина выпивала. В это же время выяснилось, что бодибилдер набрал кредитов на 20 миллионов рублей, хотя публично учил подписчиков финансовой грамотности. Именно на заемные деньги он покупал дорогие автомобили и недвижимость.

Александр Шпак (фото: телеграмм-канал Sasha Shpak Official)

Развод поставил точку в их общем бизнесе. Ирина потеряла популярность, а Шпак столкнулся с новыми проблемами.

«У него навязчивая идея была сломать меня, подмять под себя. Он хочет, чтобы всё было по его. В жизни существует только его правда и больше ничего. На этом моменте наши отношения стали ломаться», — рассказала Ирина в одном из интервью.

Бегство из России: почему Шпак оказался в международном розыске?


После февраля 2022 года жизнь Шпака изменилась радикально. Коллекторы начали требовать долги, в стране ужесточились законы, и блогеру стало сложнее зарабатывать. В итоге он уехал в Турцию.

Именно оттуда он начал публиковать посты, в которых критиковал Россию. Вскоре против него возбудили несколько уголовных дел за распространение фейков, заочно арестовали и объявили в международный розыск. В это же время выяснилось, что его бизнес в Турции был далек от роскоши. Шпак сдавал коттеджи посуточно, но не свои — он просто убирался в них и следил за порядком.

Александр Шпак (фото: телеграмм-канал Sasha Shpak Official)

Когда подписчики узнали об этом, их разочарование достигло пика. Многие называли его лицемером, который годами строил образ успешного человека, а в итоге оказался обычным аферистом. Сам блогер продолжал делать рекламу, но аудитории становилось все меньше.

Где сейчас Шпак и как он живет


После Турции он перебрался в Черногорию. Говорят, что причиной стало его открытое заявление в поддержку Израиля, из-за чего он больше не чувствовал себя в безопасности в Турции.

Теперь он называет себя украинцем, продолжает критиковать Россию и пытается зарабатывать теми же методами: сдает дома, которые ему не принадлежат, делает рекламу и выпрашивает деньги у оставшихся подписчиков.

«Я сегодня заканчиваю со всем тем, что связывает меня с Россией», — говорит блогер, после чего топчет паспорт ногой.

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«Свои законы»: Юлиан оценил конфликт Азизы и Кудрявцевой на шоу «Суперстар!»
Певец Юлиан объяснил, что к конфликту Азизы и Кудрявцевой не стоит серьезно относиться
01 апреля 2025, 11:47

Юлиан Васин (Фото: Instagram*/radio_julian)

К конфликту певицы Азизы и телеведущей Леры Кудрявцевой не стоит серьезно относиться, считает певец Юлиан Васин. Как пишет URA.RU, мужчина рекомендует жюри и участникам шоу «Суперстар!» принимать успокоительные.
«Суперстар!» надо воспринимать, как телевизионную игру: это все не всерьез. Это не серьезный музыкальный конкурс, как Сан-Ремо. Это — просто телевизионная передача, где есть свои законы», — сказал Юлиан Васин.
Звезда сцены подчеркнул, что к званию «Победитель Суперстара», по его мнению, нельзя относиться всерьез, ведь речь не идет о звании заслуженного или народного артиста. Лера Кудрявцева обрушилась с критикой на Азизу, которая якобы ночью ей писала.

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«Я ревновала»: Подольская об отношении к бракам Преснякова с Орбакайте и Ленской
Наталья Подольская ревновала Преснякова в бывшим жёнам
01 апреля 2025, 11:46

Владимир Пресняков и Наталья Подольская (Фото: Telegram @natpodolskaya)

Певица Наталья Подольская призналась, что первое время ревновала Владимира Преснякова к бывшим жёнам, однако позже поняла, что это было глупо.
Напомним, Пресняков был женат на Кристине Орбакайте, которая родила ему сына, и дизайнере Елене Ленской.

«С Леной, помню, сидели за общим столом, беседовали. Конечно, мне потребовалось время, чтобы не ревновать к Лене, потому что она была второй женой. Мне кажется, все так делают, особенно молоденькие девушки. Я себя с ней не сравнивала. Когда человек очень много лет проводит с кем-то, то взять и обрубить сразу не получается. Я ревновала к этому», — рассказала Подольская в интервью психологу Марку Бартону.

Сейчас она считает, что ревновать к прошлым отношениям глупо. Певица также выразила благодарность бывшим супругам Преснякова за то, что они подготовили для нее идеального мужа.

Пресняков и Подольская поженились в 2010 году. У них родилось двое сыновей. Эта пара является одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Наталья ладит с родителями мужа и считает себя счастливым человеком.

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