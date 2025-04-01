«Однозначно нужен»: звезда «Универа» хочет родить ребенка

Настасья Самбурская (Фото: Instagram*/samburskaya)
Звезда ситкома «Универ» Настасья Самбурская хочет родить ребенка после того, как увидела фото возможного малыша в нейросети. Как отмечают бьюти-обозреватели, если бы актриса забеременела раньше, то звездный наследник уже покорял бы женские сердца.
«Капец, мне однозначно нужен сын», — отметила Самбурская.Игры с нейросетью сейчас популярны, ведь многим интересно посмотреть на себя в разных образах и локациях, но Самбурская, видимо, решила пойти гораздо дальше. При этом женщина не выставляет личное напоказ. Известно только, что она хочет стать матерью, и была готова заморозить яйцеклетки. В конце 2024 года Самбурской сделали предложение, но помолвки не было.
Читайте также:
«Я ревновала»: Подольская об отношении к бракам Преснякова с Орбакайте и Ленской
Рэперу Паше Технику нужны лекарства, которых нет в Таиланде
«Пожалел, кого взял в жены»: Яна Рудковская посочувствовала принцу Гарри после скандала с Маркл
*Запрещен в РФ
Никита Кротов