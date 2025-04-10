Бывшая жена Паши Техника предупредила об ограничениях на его похоронах

Паша Техник (фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Ева Карицкая предупредила об ограничениях на церемонии прощания с Пашей Техником. Бывшая жена рэпера также призвала воспользоваться общественным транспортом или такси.
Вчера тело Паши Техника было доставлено в цинковом гробу из Таиланда в Москву. Церемония прощания с исполнителем состоится завтра, 11 апреля, в храме Петра и Павла в Лефортово. Похоронят исполнителя на Николо-Архангельском кладбище.
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«Убедительная просьба не приносить с собой средства самообороны – сотрудники полиции не допустят вас к церемонии. Воздержитесь от использования баннеров и флагов, не относящихся к его творческой деятельности. По возможности воспользуйтесь общественным транспортом или такси, так как парковка будет ограничена», – предупредила Карицкая.Читайте также:
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Анастасия Чинкова