«Наверное, я там кони двину»: Ева Карицкая рассказала Ксении Собчак о последних днях жизни Паши Техника

В начале апреля российских фанатов поразила смерть рэпера Паши Техника в Тайланде. Музыкант прославился отнюдь не своим творчеством, но даже несмотря на его зависимости, многие искренне считают его легендой. О последних днях артиста подробно рассказала его экс-супруга Ева Карицкая.