«Наверное, я там кони двину»: Ева Карицкая рассказала Ксении Собчак о последних днях жизни Паши Техника

Ева Карицкая и Паша Техник (фото: Telegram @evakaritskaua)
В начале апреля российских фанатов поразила смерть рэпера Паши Техника в Тайланде. Музыкант прославился отнюдь не своим творчеством, но даже несмотря на его зависимости, многие искренне считают его легендой. О последних днях артиста подробно рассказала его экс-супруга Ева Карицкая.
Кто виновен в смерти рэпера
Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)
Блогер в своем интервью для Ксении Собчак заявила, что в смерти Паши виновато его окружение. Свои последние дни Техник проводил с эскортницей Кристиной и наркодиллером Эдуардом. О последнем Ева высказалась так:
«Я видела этого Эдуарда, вообще не в себе человек — нетрезвый, неадекватный».
При этом Кристина являлась последней избранницей рэпера. Как объяснила Карицкая, эти отношения стали для музыканта возможностью не обязывать себя чем-то и просто веселиться.
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До последнего Ева пыталась повлиять на Техника. Как минимум, она хотела обратить его внимание на сына Ивана, которому были необходимы отношения с отцом.
«Он не получал от меня такого, хотел кутежа, веселья. А я объясняла, что у нас маленький ребенок, его нужно вырастить. Говорила: „Паш, ты понимаешь? Время-то летит, он быстро вырастет. Просто воспитай, подай ему пример. Вот ему исполнится 18 лет, и делай что хочешь», — поделилась с Собчак Карицкая.
Ева рассказала, что перед своей смертью Техник регулярно употреблял наркотики. Из-за своего окружения он не мог отказаться от зависимости, а перед комой его уже один раз откачивали. Тогда у него западал язык, но музыканта спасли с помощью капельниц. При чем с Кристиной у Паши практически не было отношений, так как он постоянно был под наркотиками.
Предсказание Техника о своей смерти
Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram/evakaritskaua)
По признанию Карицкой, она почувствовала неладное и решила связаться с менеджером Техника. Тот ей рассказал о случившемся, а именно что рэпер находится под ИВЛ. Ева заявила, что Паше нужны были врачи, но Эдуард и Кристина попытались привести в чувства музыканта с помощью капельниц. В итоге у Техника началась инфекция и его ввели в искусственную кому.
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Перед поездкой в Тайланд Паша заявил менеджеру:
«Наверное, я там кони двину».
Ева отметила, что Техник не боялся смерти и всегда стремился убежать от реальности. В этом она сравнила рэпера с Куртом Кобейном, с которым он умер в один день, 5 апреля.
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Иван Мусатов