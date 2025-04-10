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«Наверное, я там кони двину»: Ева Карицкая рассказала Ксении Собчак о последних днях жизни Паши Техника

Ева Карицкая и Паша Техник (фото: Telegram @evakaritskaua)

Ева Карицкая и Паша Техник (фото: Telegram @evakaritskaua)

В начале апреля российских фанатов поразила смерть рэпера Паши Техника в Тайланде. Музыкант прославился отнюдь не своим творчеством, но даже несмотря на его зависимости, многие искренне считают его легендой. О последних днях артиста подробно рассказала его экс-супруга Ева Карицкая.

Кто виновен в смерти рэпера


Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Блогер в своем интервью для Ксении Собчак заявила, что в смерти Паши виновато его окружение. Свои последние дни Техник проводил с эскортницей Кристиной и наркодиллером Эдуардом. О последнем Ева высказалась так:

«Я видела этого Эдуарда, вообще не в себе человек — нетрезвый, неадекватный».

При этом Кристина являлась последней избранницей рэпера. Как объяснила Карицкая, эти отношения стали для музыканта возможностью не обязывать себя чем-то и просто веселиться.

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До последнего Ева пыталась повлиять на Техника. Как минимум, она хотела обратить его внимание на сына Ивана, которому были необходимы отношения с отцом.

«Он не получал от меня такого, хотел кутежа, веселья. А я объясняла, что у нас маленький ребенок, его нужно вырастить. Говорила: „Паш, ты понимаешь? Время-то летит, он быстро вырастет. Просто воспитай, подай ему пример. Вот ему исполнится 18 лет, и делай что хочешь», — поделилась с Собчак Карицкая.

Ева рассказала, что перед своей смертью Техник регулярно употреблял наркотики. Из-за своего окружения он не мог отказаться от зависимости, а перед комой его уже один раз откачивали. Тогда у него западал язык, но музыканта спасли с помощью капельниц. При чем с Кристиной у Паши практически не было отношений, так как он постоянно был под наркотиками.


Предсказание Техника о своей смерти


Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram/evakaritskaua)

По признанию Карицкой, она почувствовала неладное и решила связаться с менеджером Техника. Тот ей рассказал о случившемся, а именно что рэпер находится под ИВЛ. Ева заявила, что Паше нужны были врачи, но Эдуард и Кристина попытались привести в чувства музыканта с помощью капельниц. В итоге у Техника началась инфекция и его ввели в искусственную кому.

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Перед поездкой в Тайланд Паша заявил менеджеру:

«Наверное, я там кони двину».

Ева отметила, что Техник не боялся смерти и всегда стремился убежать от реальности. В этом она сравнила рэпера с Куртом Кобейном, с которым он умер в один день, 5 апреля.

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«Послушал Жукова и стало стыдно»: Шнуров посвятил трек рекорду Овечкина
StarHit: Шнуров посвятил трек рекорду Овечкина
09 апреля 2025, 20:01

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Певец Сергей Шнуров посвятил свой новый трек рекорду хоккеиста Александра Овечкина, пишет StarHit. На днях спортсмен побил рекорд канадского игрока Уэйна Гретцки, забив 895 шайбу.
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«Как-то неловко»: Познер отреагировал на новость о возможном признании иноагентом Урганта
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«20 и 26»: Альбина Джанабаева с юмором подошла к своему 46-му дню рождения
Альбина Джанабаева с юмором подошла к своему 46-му дню рождения
09 апреля 2025, 19:07

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (Фото: Telegram @AlbinaDzhanabaevaOfficial)

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица Альбина Джанабаева опубликовала в свой 46-й день рождения забавное видео с изображением мужа.
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«Девушка, а сколько вам лет? Двадцать и... сколько?» — игриво спросил «певец».

Альбине же показала пирожное, на котором красовалась цифра 20, а через секунду в кадре появилась еще одна тарелка с десертом и цифрой 26.

«Двадцать и двадцать... шесть», — призналась артистка.

Во время задувания свечей Джанабаева ахнула от боли в пояснице, а после задорно потанцевала.

Подписчики положительно оценили такой ролик и похвалили Альбину за естественный, а также пожелали ей счастья.

Напомним, Джанабаева родила от Меладзе троих детей.

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Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Telegram @utiashevaliasan)

Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли свою компанию «Центр полезного питания», производящую батончики без сахара, которая несла серьёзные убытки. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на источник.
По данным издания, в июле 2024 года Воля и Утяшева стали учредителями ООО «Центр полезного питания». Тогда компания совсем не приносила прибыли, а, наоборот, ушла в минус на 1,7 млн рублей, а также имела задолженность перед ФНС.

После этого прибыль фирмы составила 46 тысяч рублей, а выручка достигла 4,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бизнес блогера Аяза Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей. После его ареста в ноябре 2023 года работа «Лайк центра» была парализована, и проект понес большие убытки.

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