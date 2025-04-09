Бывшая жена Паши Техника призналась Собчак, что он предвидел смерть от наркотиков

Ксения Собчак и Ева Карицкая (Фото: Telegram @evakaritskaua)
Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая дала интервью Ксенией Собчак для шоу на ее YouTube-канале. Она рассказала, что рэпер мечтал умереть от наркотиков.
Она призналась, что Паша часто думал о смерти.
Ева также добавила, что в какой-то момент мужчина начал ревновать её к совместному сыну.
Кроме того, бывшая жена артиста отметила, что Пашу можно было спасти, однако в больницу он поступил уже в очень тяжёлом состоянии.
Карицкая призналась, что испытывает боль от смерти бывшего мужа, однако добавила, что он сам сделал свой выбор и освободил женщину от мучений. Тем не менее она уточнила, что продолжает любить его.
Паша Техник скончался в одной из больниц Таиланда 5 апреля после отравления запрещёнными веществами.
Читайте также:
Паша Техник в предсмертном интервью рассказал о своих взглядах на смерть и похороны
Директор Паши Техника сообщил, что тело рэпера прибыло в Москву
«Папа теперь летает на небесах»: бывшая жена Паши Техника рассказала 6-летнему сыну о смерти рэпера
«Он говорил не одной мне об этом. Перед поездкой он сказал Маркусу: "Наверное, я там кони двину". То он жил в рехабе, то он был дома трезвый. То он в загул, потом опять в рехаб. Будто душу дьяволу продал. Он был в какой-то глубокой депрессии, говорил: "У меня внутри пустота"», — рассказала Карицкая.
Ева также добавила, что в какой-то момент мужчина начал ревновать её к совместному сыну.
Кроме того, бывшая жена артиста отметила, что Пашу можно было спасти, однако в больницу он поступил уже в очень тяжёлом состоянии.
Карицкая призналась, что испытывает боль от смерти бывшего мужа, однако добавила, что он сам сделал свой выбор и освободил женщину от мучений. Тем не менее она уточнила, что продолжает любить его.
Паша Техник скончался в одной из больниц Таиланда 5 апреля после отравления запрещёнными веществами.
Читайте также:
Паша Техник в предсмертном интервью рассказал о своих взглядах на смерть и похороны
Директор Паши Техника сообщил, что тело рэпера прибыло в Москву
«Папа теперь летает на небесах»: бывшая жена Паши Техника рассказала 6-летнему сыну о смерти рэпера
Элина Позднякова