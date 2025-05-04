Бывшая жена Паши Техника рассказала, как её обманула Собчак

Ева Карицкая с сыном (фото: Instagram* @eva_karitskaya)
Бывшая жена Паши Техника рассказала, как её обманула журналистка Ксения Собчак. Ева Карицкая поделилась подробностями инцидента в беседе с YouTube-каналом «Люди Pro».
Карицкая призналась, что дала интервью Собчак взамен на помощь с получением хорошего места для Техника на кладбище. Однако после выхода видео журналистка заявила, что администрация кладбище отказала ей в предоставлении места.
Тогда Карицкая ответила, что семья покойного рэпера нашла другое место, но за него необходимо доплатить ещё 560 тысяч рублей. Собчак прочитала это сообщение и ничего не ответила.
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Тогда Карицкая ответила, что семья покойного рэпера нашла другое место, но за него необходимо доплатить ещё 560 тысяч рублей. Собчак прочитала это сообщение и ничего не ответила.
«Никаких денег я не получила. Просто мне предложили, а родители думали о том, где хоронить Пашу. Я предложила дать интервью за место на кладбище», – отметила Карицкая.Читайте также:
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Анастасия Чинкова