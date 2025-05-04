«Не эскортница, но за дорогу дам»: последняя возлюбленная Паши Техника слила провокационные видео его бывшей жены

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)
Последняя возлюбленная рэпера Паши Техника, эскортница Кристина Лекси, слила в Сеть видео его бывшей жены и матери единственного сына Евы Карицкой.
На представленных роликах бывшая супруга Техника представлена в неадекватном состоянии. Вероятно, в эти моменты она находилась в алкогольном или наркотическом опьянении.
Также на одном из видео Карицкая и Техник ругаются. Мать единственного ребёнка рэпера набросилась на супруга с многочисленными обвинениями и оскорблениями.
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Также на одном из видео Карицкая и Техник ругаются. Мать единственного ребёнка рэпера набросилась на супруга с многочисленными обвинениями и оскорблениями.
«Вот это ценности. Главное не эскортница, но за дорогу дам», – написала Лекси в личном блоге.Читайте также:
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Анастасия Чинкова