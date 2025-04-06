Бывшая жена Паши Техника рассказала, как он умирал в больнице в Таиланде

Ева Карицкая и Паша Техник (фото: Telegram @evakaritskaua)
Ева Карицкая рассказала, как боролась за жизнь бывшего мужа. 30-летняя девушка призналась, что решила взять на похороны Паши Техника шестилетнего сына.
Паше Технику стало плохо на вечеринке в Таиланде 24 марта. Его возлюбленная Кристина рассказала, что он употреблял запрещённые вещества. Только спустя три дня рэпера госпитализировали.
Как только его бывшая жена узнала об этом, она сразу же прилетела на Пхукет. Сегодня Ева рассказала, как он умирал.
Ева Карицкая воспитывает шестилетнего сына Ивана, которого родила от рэпера. Она решила взять мальчика на похороны, которые состоятся на следующей неделе. По её словам, психиатры посоветовали рассказать сыну правду. Специалист будет присутствовать на похоронах, чтобы оказать мальчику помощь в случае истерики.
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Как только его бывшая жена узнала об этом, она сразу же прилетела на Пхукет. Сегодня Ева рассказала, как он умирал.
«Расскажу, как было. Когда ему вставили трубку в лёгкое, началось кровотечение. Пневмоторакс. Остановили кровотечение. А потом всё пошло на ухудшение. Приехал врач из клиники Бангкока, чего мы добивались долгое время, благодаря влиятельным людям. С ним был переводчик. Врач сказал мне: "Если Паша умирает, мы его реанимируем или отключаем от ЭКМО". Я сразу же позвонила Пашиной маме. Она сказала: "Никакого отключения. Реанимируем. Боремся до конца". Ночью мне позвонили и сказали, что начинают его реанимировать. Когда я приехала, Паши уже не стало», – рассказала Карицкая в личном блоге.Теперь девушка намерена найти виновников произошедшего. Она заявила, что возлюбленная Техника Кристина согласилась пройти детектор лжи.
Ева Карицкая воспитывает шестилетнего сына Ивана, которого родила от рэпера. Она решила взять мальчика на похороны, которые состоятся на следующей неделе. По её словам, психиатры посоветовали рассказать сыну правду. Специалист будет присутствовать на похоронах, чтобы оказать мальчику помощь в случае истерики.
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Анастасия Чинкова