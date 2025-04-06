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«Люблю и отпускаю»: Ева Карицкая попрощалась с Пашей Техником и попросила его стать ангелом хранителем для сына

Карицкая попросила Пашу Техника стать ангелом хранителем для их сына
Ева Карицкая и Паша Техник (Фото: Telegram @evakaritskaua)

Ева Карицкая и Паша Техник (Фото: Telegram @evakaritskaua)

Ева Карицкая попрощалась с экс-супругом Пашей Техником и попросила стать ангелом хранителем для их сына Ивана. Об этом блогер написала в своем telegram-канале.
«Будет тебя не хватать. Болезнь болезнью, но ты Паш, был добрым и хорошим Человеком. Люблю и отпускаю. Теперь, надеюсь ты будешь ангелом хранителем для нашего сына!», — пишет Карицкая.

Напомним, что Паша Техник скончался 4 марта в Тайланде. Он не выходил из комы после отравления неизвестным наркотиком на одной из вечеринок. Близкие, в том числе и Ева, до последнего пытались спасти жизнь музыканту.

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«У меня вообще нет таланта»: Павел Деревянко рассказал о своем пути к успеху
06 апреля 2025, 03:05

Павел Деревянко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сейчас Павел Деревянко является одним из самых популярных российских актеров. Слава к звезде пришла не сразу, ведь когда-то его даже не хотели брать на роли в спектаклях. Артист откровенно рассказал о своем пути и назвал то, что помогло ему прийти к успеху.
По признанию самого Павла, он не был прилежным ребенком. Деревянко бросил школу в восьмом классе, после того как его хотели оставить на второй год. Будущий актер поступил в театральное, хоть изначально и не имел никаких задатков. Ему помогли постоянные репетиции и труд.

«Я видел, что у кого-то талант, Богом данный. А у меня такого нет. У меня вообще нет таланта. Мне приходится довольствоваться техникой. Техника вообще во главе всего, основа основ. Я работал, работал, техника наложилась на природу, на опыт — и все. Сейчас чувствую себя просто потрясающе», — рассказал Деревянко во время программы «Актерская студия Вадима Верника».

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В театральном преподаватели не сразу обратили внимание на Павла. Его не брали в спектакли из-за отсутствия способностей.

«Я же был гадкий утенок, неотесанный. Меня называли „человек, который улыбается“. У меня была широкая улыбка, какие-то прыщи. Я взял у брата ботинки-казаки на два размера больше, носил штаны нелепые, какую-то куртку с американским флагом. Когда окончил первый курс, я был бритый налысо и с усами», — признался Деревянко.

Актер обрел популярность после роли в сериале «Домашний арест». Там он сыграл мэра, который отбывал наказание в коммуналке, где и был прописан. После этой роли Деревянко стали предлагать другие проекты, а за свою игру Павел получил хорошие отзывы. К тому же актер стал больше зарабатывать, ведь гонорары выросли. Благодаря этому артист только три года назад смог купить себе квартиру в Москве.

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Экс-супруга до последнего оставалась с ним: история отношений Паши Техника с бывшей женой и эскортницей
06 апреля 2025, 02:04

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Смерть Паши Техника стала шоком не только для близких, но и для фанатов. Несмотря на его пагубные привычки, рэпера любили и уважали, а кто-то даже считал его легендой. Перед кончиной с музыкантом была его экс-супруга Ева Карицкая, а последняя избранница Кристина Лекси ни разу не проведала Техника в больнице. Полную историю отношений Павла с его спутницами читайте в этом материале.
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История любви с Евой Карицкой


Ева познакомилась с Техником в возрасте 18 лет. Роман начинался с банальной переписки, но уже после года отношений пара расписалась. Паша и Карицкая являлись супругами с 2014 года. По признанию самой Евы, она вместе с Техником употребляла наркотики, но смогла отказаться от пагубной привычки. Музыкант не последовал примеру жены и продолжил сидеть на веществах. Все привело к тому, что с 2017 года Паша регулярно изменял Еве.

В 2019 году у пары родился сын Иван. Как пишет MSK1.RU, Беременность была тяжелой, так как во время нее у Карицкой нашли сахарный диабет. Несмотря на это, роды прошли успешно, а после Техник помогал в уходе за ребенком.

Ева Карицкая (Фото: Телеграм/evakaritskaua)

В 2021 году Ева объявила о расставании с Павлом, но развод был оформлен только спустя два года. Экс-супруги периодически встречались и Карицкая продолжала помогать Технику в борьбе с его наркозависимостью. К тому же между парой начались судебные разбирательства по выплате алиментов.

Отношения с эскортницей Кристиной Лекси


Кристина появилась в жизни Павла в начале этого года. Без стеснения Лекси рассказывала о своей работе подписчикам, а также делилась сделанными пластическими операциями. Также Кристина рассказывала о прочитанных книгах по психологии.

«Я могу подарить удовольствие, но не могу заставить себя полюбить за деньги», — писала Лекси в своем telegram-канале.

Техник начал появляться на публике вместе с Кристиной в феврале, а уже в марте Паша выкладывал фото с девушкой.

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Что предшествовало смерти рэпера и дальнейшие события


На тусовке 24 марта Техник употребил неизвестный наркотик, после которой ему стало плохо. Скорую не вызывали около трех дней, а девушки на вечеринке пытались вылечить Павла сами. По признанию одной из участниц Сабины, Кристина сама являлась инициатором этого, так как боялась приезда полицейских в бордель, где и была тусовка.

Когда музыканту стало совсем плохо, его все-таки доставили в больницу. Туда к нему приехала бывшая супруга Ева, которая до последнего пыталась спасти Пашу. Когда она сообщила о смерти Техника, Кристина якобы удалила с ним переписку.

Напомним, что Паша Техник скончался 4 апреля. Близкие рэпера привезли в Тайланд врача из России, перевезли его в более современный госпиталь и начали сбор средств на лечение. По итогу Технику стало хуже и он скончался.

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«Почистили весь его телефон»: шокирующие подробности смерти Паши Техника
Блогер Анна Данилова рассказала, что Пашу Техника сгубило окружение
05 апреля 2025, 22:22

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

В смерти рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) виновато «неправильное окружение», заявила в беседе с порталом E1.RU блогер из Екатеринбурга Анна Данилова, известная, как уральская Барби.
По ее словам, Ивлев дал концерт в Питере 16 марта, а затем вылетел в Таиланд, где встретился с неким приятелем Эдуардом. Последний, со слов Даниловой, распространяет наркотики на Пхукете.

«Человека сгубило неправильное окружение. Они вместо каких-то нормальных, так скажем, спецэффектов, накачали его кетамином. Это всё произошло в квартире. Они испугались и два дня не вызывали скорую. Зато почистили весь его телефон, все чаты. Понятно, что они просто испугались, что у них будут проблемы с законом», — рассказала уральская Барби.
Экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая тоже уверена, что скорая была вызвана слишком поздно — через четыре дня, когда артисту стало плохо. Паша Техник скончался в результате септического шока накануне, 4 апреля.

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#шоу-бизнес
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«Очень похож на отца»: молодая жена Петросяна восхитилась архивными кадрами с ним
Брухунова восхитилась архивными кадрами с молодым Евгением Петросяном
05 апреля 2025, 21:22

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Молодую жену юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову восхитили архивные кадры с ним. Женщина выложила видеоряд, прикрепив к нему песню. Юзеры поинтересовались в комментариях, какого года выложенные кадры.
«Сентябрь 1962 года», — подписала Брухунова.

Аудитория сразу отметила сходство молодого Евгения Вагановича и его сына Вагана.

«Вот сейчас видно, как похож сын на Евгения Вагановича», «Ваган очень похож на отца», — написали пользователи.
Разница в возрасте между Брухуновой и Петросяном 44 года. При этом она не мешает развитию отношений пары. Ранее стали известны особенности интима супругов. Подробности в беседе с «Радио 1» раскрыла сексолог Юлия Варра.

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«Себя больше в обиду не дам»: последняя возлюбленная Паши Техника заявила об угрозах
Эскортница Кристина Лекси заявила, что не даст себя в обиду
05 апреля 2025, 21:00

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)

Эскортница Кристина Лекси, она же последняя возлюбленная умершего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), заявляла о себе, как о нимфоманке. При этом она признавалась артисту в любви уже после его смерти.
«Люблю тебя, Паш. Надеюсь, ты чувствуешь и видишь там», — заявляла девушка.
Теперь она заявила, что может за себя постоять, ведь Лекси, по ее словам, терпела хейт и оскорбления только ради рэпера. Между тем некоторые друзья артиста, а также его экс-супруга Ева Карицкая винят Кристину в произошедшем.

«Знаю, как Паша не любит ссоры, интриги. Люблю и уважаю его, но себя больше в обиду не дам. Думала, придет в себя и сам расскажет. Но получилось так, как получилось», — добавила она.
Паши Техника не стало накануне вечером, 4 апреля. Ему диагностировали полиорганную недостаточность и пневмонию.

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