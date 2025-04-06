«Люблю и отпускаю»: Ева Карицкая попрощалась с Пашей Техником и попросила его стать ангелом хранителем для сына

Ева Карицкая и Паша Техник (Фото: Telegram @evakaritskaua)
Ева Карицкая попрощалась с экс-супругом Пашей Техником и попросила стать ангелом хранителем для их сына Ивана. Об этом блогер написала в своем telegram-канале.
«Будет тебя не хватать. Болезнь болезнью, но ты Паш, был добрым и хорошим Человеком. Люблю и отпускаю. Теперь, надеюсь ты будешь ангелом хранителем для нашего сына!», — пишет Карицкая.
Напомним, что Паша Техник скончался 4 марта в Тайланде. Он не выходил из комы после отравления неизвестным наркотиком на одной из вечеринок. Близкие, в том числе и Ева, до последнего пытались спасти жизнь музыканту.
Читайте также:
Экс-супруга до последнего оставалась с ним: история отношений Паши Техника с бывшей женой и эскортницей
«Почистили весь его телефон»: шокирующие подробности смерти Паши Техника
«Есть деньги, но мало»: что оставил своему сыну в наследство умерший Паша Техник
Иван Мусатов