Оглашен заработок бывшей жены Паши Техника после его смерти

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)
Стала известна стоимость поста в блоге бывшей жены рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник. После смерти экс-супруга количество ее подписчиков увеличилось в несколько раз.
Как сообщает Super.ru, за Евой Карицкой следят около 640 тысяч пользователей. Стоимость рекламного поста на страничке девушки может стоить от 350 тысяч рублей.
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«Пост в Telegram-канале Евы обойдется в 350 тысяч рублей при условии, что в течение 24 часов его не будут «перекрывать» другими публикациями. Если заказчик хочет, чтобы его реклама задержалась в топе канала на двое суток, придется заплатить 450 тысяч рублей», — говорится в материале.40-летний рэпер скончался в больнице Таиланда в начале апреля. Паша Техник развелся с Евой Карицкой в феврале 2023 года.
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*запрещён в РФ
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