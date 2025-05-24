Бывшей жене Паши Техника Еве Карицкой угрожают в Таиланде – жуткие подробности

Ева Карицкая с сыном (фото: Instagram* @eva_karitskaya)
Бывшая жена рэпера Паши Техника вышла на связь с подписчиками и рассказала, что ей угрожают в Таиланде. Еве Карицкой поступают угрозы за клевету.
«Угрожает мне один-единственный человек, который очень сильно боится некоторых моментов», – отметила Карицкая, добавив, что уголовное дело могут начать в ближайшее время.Бывшая супруга музыканта подчеркнула, что из-за разбирательств её могут задержать в Таиланде. Женщина переживает за своего сына от музыканта. Она намерена написать доверенность на свою маму, чтобы она прилетела и забрала ребёнка.
Также Ева представила аудиособщение, в котором женский голос рассказывает о последних днях жизни Техника. Неназванная девушка утверждает, что помогла некоему Борису, «чтобы у него на руках не было трупа». С её слов, врач вколол рэперу препарат, после которого Техник резко открыл глаза и смог самостоятельно дойти до машины.
Карицкая отметила, что это сообщение ей прислал аноним, но уточнила, что знает голос девушки. С ней Ева встречалась дважды. Также у неё имеются ссылки на её соцсети, однако ими бывшая жена рэпера предпочла не делиться.
В заключение Карицкая добавила, что ей угрожают, поскольку она «мешает» каким-то людям.
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Анастасия Чинкова