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«Чтобы я об этом не знала»: бывшая жена Паши Техника обратилась к его друзьям

Карицкая запретила друзьям Паши Техника подходить к его могиле
Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginal)

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginal)

Экс-супруга почившего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) попросила друзей исполнителя не подходить к его могиле. Женщина убеждена, что эти люди интересовались только деньгами певца.
«Друзей», которые довели Пашу до могилы, попрошу вообще туда не приходить, либо так, чтобы я об этом не знала», — подчеркнула она.
Карицкая добавила, что без согласования с ней или с родителями Техника не получится создать никакой мерч с исполнителем. В противном случае блогер пойдет в суд.

«Есть люди, с которыми согласовано, а есть те, кто делает отсебятину, лишь бы наживиться», — отметила Ева.
Паша Техник умер 4 апреля в одной из тайских больниц в результате полиорганной недостаточности на 41-м году жизни.

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Скандал с подкупом, обвинения в домогательствах и дочери в США: чем сегодня занимается Александр Друзь
10 мая 2025, 18:50

Александр Друзь (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

10 мая магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь отмечает 70-летие. Впервые появился в шоу в 26 лет и с тех пор остается одним из символов программы.
Подробнее о личной жизни, доходах и карьере магистра — в материале «Радио 1».

Когда Александр Друзь выиграл первый интеллектуальный конкурс


Александр Абрамович Друзь родился 10 мая 1955 года в Ленинграде. Родители будущего знатока занимались его интеллектуальным развитием еще с малых лет.

«Впервые читать мне начал папа, когда мне было два месяца. Мама говорила отцу: "Что ты делаешь? Он же еще не понимает!"На что отец отвечал: "Ничего подобного! Возможно, слова еще не разбирает, но ритм, музыку стиха — чувствует!"», — рассказывал Друзь в одном из интервью.

По его словам, в их семье было заведено, что «книжка такой же необходимый предмет, как вилка, ложка, горшок, зубная щетка — предмет, без которого нельзя обходиться». В девять лет Александр выиграл первую интеллектуальную викторину.

После школы Друзь получил специальность техника-электрика в Ленинградском индустриально-педагогическом техникуме, затем окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта и более десяти лет работал программистом.

Как Александр Друзь попал на «Что? Где? Когда?»


Жизнь Александра кардинально изменилась, когда он попал на отборочный турнир программы «Что? Где? Когда?». Согласно одной из версий, участники должны были ответить на вопрос — почему коровы любят пастись вблизи железной дороги. Друзь ответил, что гудок локомотива напоминает им рев быка перед соитием. Версия была неверной, однако она понравилась автору и ведущему шоу Владимиру Ворошилову.

Александр Друзь (Фото: кадр из передачи «Что? Где? Когда?»)

Дебют Друзя в передаче состоялся в 1981 году, а уже через год он стал первым игроком, кого дисквалифицировали за подсказку. Александр Абрамович является шестикратным обладателем приза «Хрустальная сова», «Бриллиантовая сова», рекордсменом по числу проведенных игр — 101 (на июнь 2022 года) и побед — 60.

Личная жизнь Александра Друзя


Со своей женой Еленой Александр Друзь познакомился еще в начальной школе, а романтические отношения между ними завязались только в старших классах. В счастливом браке родились две дочери — Инна и Марина. Обе девушки пошли по стопам отца и стали участницами «Что? Где? Когда?». Стоит отметить, что каждая из них завоевала по «Хрустальной сове».

Скандал с Александром Друзем на шоу «Кто хочет стать миллионером?»


В 2019 году редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер* публично обвинил знатока в мошенничестве и попытке подкупа. По его словам, за три дня до съемок Друзь предложил ему 800 тыс рублей в обмен на правильные ответы. В качестве доказательств Бер* приложил записи телефонных разговоров. По его словам, Друзь хотел выиграть 3 млн рублей.

Александр Розенбаум и Александр Друзь (Фото: кадр из передачи «Кто хочет стать миллионером?»)

Друзь же утверждал, что подкуп предложил сам Бер*, а он его не принял. В ходе игры, которая состояла из 15 вопросов, Александр Друзь дал четыре известных ему ранее ответа, после чего последовали замененные Бером* вопросы. В результате знаток со своим коллегой Виктором Сидневым смогли выиграть только 200 тыс рублей.

Примечательно, что программа так и не вышла на экраны. Бер и Друзь* были временно отстранены от эфира, а выигрыш аннулировал. В мае 2019 года Друзь извинился за этот инцидент.

Обвинение Александра Друзя в сексуальных домогательствах


Летом 2020 года магистр снова оказался в центре скандала. Бывшая участница детской команды «Что? Где? Когда?» обвинила знатока в сексуальных домогательствах. По ее заверению, в перерыве между раундами турнира в Калининграде 16-летняя школьница попросила сфотографироваться с кумиром. Друзь сначала обнял ее за талию, а потом взял за грудь.

После этого скандального заявления другая девушка, Виктория Маяковская, сообщила о непристойном поведении магистра на форуме «Всмысле».

Сбежал ли Александр Друзь в Штаты


Дочери знаменитого магистра уже давно не живут в России. Инна Друзь уехала в 2014-м вслед за мужем, получившим грин-карту в Соединенных Штатах. Марина Друзь живёт в Швейцарии.

Слухи о том, что Друзь поехал за своими детьми на Запад, появились из-за его поездок в Калифорнию, где он презентовал книги. Однако Александр Друзь все же вернулся в Россию.

Миллионные доходы Александра Друзя


То, что Друзь остался в РФ, подтверждают не только его участие в мероприятиях, но и обнаруженная недвижимость в Санкт-Петербурге на десятки миллионов рублей. По данным Telegram-канала SHOT, магистр владеет двумя квартирами, одна из которых находится недалеко от метро «Площадь Восстания» (стоимость – около 22 млн рублей), а другая — на улице Рубинштейна (примерная стоимость равняется 55 млн рублей).

Александр Друзь (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Согласно информации Telegram-канала, Друзь может заработать до 1 млн рублей за вечер на проведении частных интеллектуальных игр.

Александр Друзь по-прежнему остается магистром клуба. В апреле 2022-го он провел 100-ю игру клуба и выиграл турнир со счетом 6:5. Также магистр пишет книги для детей.

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«Мы были вместе, крепко держались за руки и у нас были настоящие партнерские роды хотя мы и не планировали! Обещаем, мой ангел, что мы тебя не подведем. Добро пожаловать в этот мир!» — написала Моряк в соцсетях.
Звезда поблагодарила медиков. Роженица отметила, что Шарлиз родилась 7:42. С момента приезда в роддом до рождения малышки прошло всего полтора часа, добавила Моряк.

Несколько часов назад сообщалось, что Сарик Андреасян и Лиза Моряк уехали в роддом. В соцсетях женщины появилось соответствующее видео.

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Оксана Пушкина (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

10 мая телеведущей, политическому и общественному деятелю Оксане Пушкиной исполняется 62 года. Ее передачи быстро завоевывали популярность за счет открытости и проникновенности бесед. Мягкая и сочувствующая своим собеседникам журналистка со временем раскрыла другую сторону характера, заняв место в Государственной думе.
О жизни Оксаны Пушкиной — в материале «Радио 1».

Юность Оксаны Пушкиной


Оксана Викторовна Пушкина родилась 10 мая 1963 года в Петрозаводске. Отец, известный спортсмен, тренировал сборную легкоатлетов России. Мать работала на телевидении.

В 1981 году Оксана поступила в Ленинградский университет на факультет журналистики. Из-за сложного финансового положения девушке приходилось работать уборщицей на молочной кухне.

Творческая биография Пушкиной началась на последних курсах учебного заведения. В один из вечеров Оксана увидела документальный фильм «Дети раздоров». Студентка решилась написать письмо в редакцию, поскольку у нее была собственная тяжелая история развода родителей. Ответ девушке пришел довольно скоро.

Ведущий Владислав Коновалов сразу понял, что письмо написано не просто умной девушкой, но и журналистом. Встретившись с Оксаной и проговорив несколько часов подряд, телеведущий предложил ей работать вместе.

Карьера Оксаны Пушкиной


Первые годы после окончания вуза журналистка работала в молодежной редакции Ленинградского телевидения (нынешний Пятый канал). Здесь она вела передачи «Человек результата» и «Госпожа Удача».

В 1993 году Оксана Пушкина отправилась в Сан-Франциско, где она продолжила учебу и одновременно стажировалась на американском ТВ. Девушка устроилась корреспондентом на телеканале АВС, с интересом изучала менеджмент и маркетинг телекомпании.

Вернувшись через четыре года в РФ, телеведущая представила на канале ОРТ спецвыпуск программы «Взгляд» «Возвращение Ирины Родниной». Со знаменитой спортсменкой Пушкина познакомилась и подружилась во время жизни в Штатах.

Оксана Пушкина (Фото: Инстаграм* @opushkina)

В 1997-м на канале ОРТ вышла авторская программа «Женские истории Оксаны Пушкиной». Ток-шоу о частной жизни звезд выходило на протяжении двух лет. Однако спустя года журналистка покинула канал из-за финансовых разногласий с руководством.

Вскоре Пушкина перешла на НТВ, где выпустила аналогичное шоу под названием «Женский взгляд Оксаны Пушкиной». В феврале 2013 года Оксана ушла с НТВ. Ведущая перешла на Первый канал, где в марте начал выходить ее новый авторский проект под названием «Я подаю на развод». Но уже в августе передачу сняли с эфира.

Весной 2016 года зрители снова увидели Оксану Пушкину в роли телеведущей в программе «Зеркало для героя» на НТВ. Стоит отметить, что ток-шоу продержалось в эфире только до 7 июля.

Политическая деятельность Оксаны Пушкиной


Летом 2015 года Оксана Пушкина получила должность уполномоченного по правам ребенка в Московской области. Еще через год она стала депутатом Госдумы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, баллотировавшись от партии «Единая Россия».

Оксана Пушкина (Фото: Инстаграм* @opushkina)

В этом же году Пушкина выступила соавтором семи законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Главным направлением ее работы на посту депутата стала профилактика семейно-бытового насилия в РФ

В октябре 2021 года на выборах в Госдуму VIII созыва политик свою кандидатуру не выставляла.

«Женский взгляд»


Большинство россиян связывают имя Оксаны Пушкиной с передачей «Женский взгляд» на телеканале НТВ. Зрители ценили программу за камерную атмосферу, в которой герои рассказывали не только о своей карьере и творческих планах, но и о личной жизни. Так звезды представали перед зрителями самыми обыкновенными людьми со своими трудностями и радостями.

Оксана Пушкина (Фото: кадр из передачи «Женский взгляд»)

Героями программы в разное время становились самые известные и интересные люди. К Оксане Пушкиной не боялись идти на интервью: она никогда не стремилась задеть или выставить гостя в неприятном свете. Именно поэтому тут можно найти редчайшие откровенные разговоры — с Рамзаном Кадыровым, Сергеем Кириенко, Ириной Винер, Милой Йовович, Дэвидом Копперфильдом, Кристофером Ривом и другими.

На НТВ и ОРТ программа просуществовала почти 16 лет.

Личная жизнь Оксаны Пушкиной


С первым мужем Владиславом Коноваловым Оксана Пушкина прожила 27 лет. В 1988 году родился ее единственный сын Артем. Стоит отметить, что это была не первая беременность ведущей. По ее словам, в студенческие годы она сделала аборт и не жалеет об этом, так как выступает за сознательное родительство.

Брак с Коноваловым долго не просуществовал. О том, что супруг живет на две семьи и у него есть внебрачный сын, Пушкина узнала давно, еще до поездки в США. Однако они развелись только в 2010 году.

Оксана Пушкина с внучкой (Фото: Инстаграм* @opushkina)

На пороге 50-летия Оксана нашла свое счастье, познакомившись с вице-президентом крупного банка Алексеем Широких. Мужчина оказался младше журналистки на пять лет, был женат и имел двоих детей, но уже тогда его семейные отношения переживали кризис. Оксана и Алексей встречались несколько лет, а 9 октября 2012 года пара официально оформила отношения.

Неудачная пластика Оксаны Пушкиной


Однажды в жизни телеведущей произошел неприятный случай, который многое изменил. Оксана сделала операцию по омоложению лица. После процедуры журналистку было не узнать — она блистала красотой и молодостью. Однако уже через некоторое время Пушкина увидела на лице синяки, сказались последствия введенного препарата.

Выяснилось, что вещество не имело сертификата, за что в дальнейшем косметолог Пушкиной получила условный срок. Чтобы вернуть себе нормальный вид журналистке потребовалось почти 20 лет.

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