«Чтобы я об этом не знала»: бывшая жена Паши Техника обратилась к его друзьям

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginal)
Экс-супруга почившего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) попросила друзей исполнителя не подходить к его могиле. Женщина убеждена, что эти люди интересовались только деньгами певца.
«Друзей», которые довели Пашу до могилы, попрошу вообще туда не приходить, либо так, чтобы я об этом не знала», — подчеркнула она.Карицкая добавила, что без согласования с ней или с родителями Техника не получится создать никакой мерч с исполнителем. В противном случае блогер пойдет в суд.
«Есть люди, с которыми согласовано, а есть те, кто делает отсебятину, лишь бы наживиться», — отметила Ева.Паша Техник умер 4 апреля в одной из тайских больниц в результате полиорганной недостаточности на 41-м году жизни.
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Никита Кротов