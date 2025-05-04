Бывшая жена Ромы Жукова высказалась о его новой возлюбленной: «Обученный объект. Знает, как удовлетворить и деньги получить»

Рома Жуков с возлюбленной (фото: Telegram @roma_zhukov)
Рома Жуков развёлся с женой в 2017 году после 12 лет совместной жизни. Паре пришлось пережить множество испытаний, в том числе бороться с пристрастием певца к алкоголю.
Елена поделилась, что годы замужества давались ей тяжело. Усугубляла ситуацию любовь Жукова к спиртным напиткам. Жене неоднократно рассказывали о появлении артиста нетрезвым на сцене и на борту самолёта, из-за чего его нередко снимали с рейсов.
Известно, что сейчас у Жукова новая возлюбленная, к которой. Елена относится скептически. Она убеждена, что девушка встречается с 58-летним Романом исключительно из-за денег.
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«Такой позор я испытала! Это и стало причиной решения отпустить мужа, чтобы не видеть этого и не позорить детей. Терпеть пьяных мужиков не могу. Отвращение. Кукушка едет у них. Но, честно говоря, я знала за кого замуж выхожу. Все в шоу-бизнесе любят жаловаться, употреблять алкоголь и наркотики. Это не секрет. Они под кайфом, как муж говорил, пишут песни», – подчеркнула Елена, слова которой приводит StarHit.Женщина рассказала, что пыталась помочь супругу справиться с зависимостью. Она водила его в храмы и рожала детей, надеясь, что он станет глубоко верующим человеком и изменится ради наследников. Однако этого так и не произошло.
Известно, что сейчас у Жукова новая возлюбленная, к которой. Елена относится скептически. Она убеждена, что девушка встречается с 58-летним Романом исключительно из-за денег.
«Там обученный объект. Знает, как мужика удовлетворить и за это деньги получить. В эскорте все тонкости знает. Училась этому, как разводить качественно мужиков, стариков особенно. Всё ей достанется, если, конечно, там армия родных не начнёт в ряд стоять ради наследства. Если есть, что делить», – заключила Елена.Читайте также:
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Анастасия Чинкова