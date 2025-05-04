Психолог Вероника Степанова поставила Дане Милохину диагноз «умственная отсталость»

Даня Милохин (фото: Instagram* @danya_milokhin)
Популярный в Сети психолог Вероника Степанова поставила диагноз блогеру Дане Милохину. «Заключение» специалиста приводит издание StarHit.
Степанова заявила, что у Милохина очевидно прослеживается «умственная отсталость» и есть небольшие «отголоски аутизма». Психолог предположила, что именно из-за этого Даню в детстве отдали в детский дом.
При этом, несмотря на поставленный «диагноз», Степанова назвала блогера талантливым. Она удивлена, что парень, вопреки ожиданиям, продолжает держаться на плаву и является достаточно популярным в своей сфере.
Психолог подчеркнула, что далеко не всем звёздам TikTok удаётся должно поддерживать интерес публики, но Милохин смог это сделать.
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*запрещён в РФ
При этом, несмотря на поставленный «диагноз», Степанова назвала блогера талантливым. Она удивлена, что парень, вопреки ожиданиям, продолжает держаться на плаву и является достаточно популярным в своей сфере.
Психолог подчеркнула, что далеко не всем звёздам TikTok удаётся должно поддерживать интерес публики, но Милохин смог это сделать.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова