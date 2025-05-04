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«Любимый взрослый ребёнок»: Ольга Орлова повторила одну из первых фотографий с сыном 24 года спустя – видео

Ольга Орлова спустя 24 года повторила одну из первых фотографий с сыном
Ольга Орлова с сыном Артемом и дочерью Анной (Фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Ольга Орлова с сыном Артемом и дочерью Анной (Фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Ольга Орлова оригинально поздравила сына Артёма с днём рождения. Наследнику певицы 4 мая исполнилось 24 года.
В честь этого события телеведущая вместе с именинником повторила одно из первых совместных фото, которое было сделано в 2001 году. На первом снимке Орлова сидит на полу и придерживает расположившегося у её коленей малыша. На новом снимке уже взрослый парень так же лёг на колени мамы.

«С днем рождения, мой любимый взрослый ребенок!!! Я очень тебя люблю!!!», – подписала ролик звезда в своём Telegram-канале.
Также телеведущая в шутку отметила, что за 24 года изменилась одна часть её тела, однако с пуш-апом это не так заметно.
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*запрещён в РФ
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#певица
Психолог Вероника Степанова поставила Дане Милохину диагноз «умственная отсталость»
Психолог Вероника Степанова поставила диагноз Дане Милохину
04 мая 2025, 20:23

Даня Милохин (фото: Instagram* @danya_milokhin)

Популярный в Сети психолог Вероника Степанова поставила диагноз блогеру Дане Милохину. «Заключение» специалиста приводит издание StarHit.
Степанова заявила, что у Милохина очевидно прослеживается «умственная отсталость» и есть небольшие «отголоски аутизма». Психолог предположила, что именно из-за этого Даню в детстве отдали в детский дом.

При этом, несмотря на поставленный «диагноз», Степанова назвала блогера талантливым. Она удивлена, что парень, вопреки ожиданиям, продолжает держаться на плаву и является достаточно популярным в своей сфере.

Психолог подчеркнула, что далеко не всем звёздам TikTok удаётся должно поддерживать интерес публики, но Милохин смог это сделать.

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*запрещён в РФ
#психолог
#диагноз
#блогер
#соцсети
#болезни
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Комплексы из-за «заячьей губы», разрыв отношений с Азаматом Мусагалиевым и обвинения в пропаганде ЛГБТ*: Денису Дорохову 38 лет
04 мая 2025, 20:02

Денис Дорохов (Фото: Instagram**@dorokhovdenisofficial)

Сегодня, 4 мая, свой 38-й день рождения отмечает Денис Дорохов — известный российский телеведущий, комик и актёр. Многие помнят его по ярким выступлениям в КВН, а также по участию в программе «Однажды в России». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Денис Дорохов появился на свет 4 мая 1987 года в Невинномысске Ставропольского края. Мальчик родился с серьезной патологией, которую медики называют хейлосхизис, а люди, далекие от медицины, — «заячьей губой». Будущий артист пережил не одну операцию по устранению дефекта, но сделать его незаметным так и не получилось.

В связи со своей особенностью Дорохов в школе постоянно подвергался буллингу и травле со стороны сверстников.

«Были проблемы в школе, постоянные драки из-за внешности. В творчество меня, наверное, привело желание доказать, что я могу всего добиться», — делился Дорохов в одном из интервью.

После школы Денис отправился учиться в Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации, где открыл для себя мир КВН. Сначала он играл в студенческой команде, а после и в сборной Астрахани. Широкая публика узнает о нём, когда он начнет выступать в составе команды «Сборная Камызякского края» в Высшей лиге игры.

На тот момент юморист уже получил диплом юриста и работал в юридической службе местного филиала «Газпрома». Только совмещать серьезную работу с репетициями и выступлениями Дорохову получалось с большим трудом. Переломным моментом стал отказ начальника отпустить артиста на игру. Тогда юморист уволился и, чтобы не остаться без денег, начал таксовать, а остальное время играл в КВН.

В 2013 году команда из Астрахани завоевала Кубок мэра Москвы, а в финале Высшей лиги уступила лишь команде из Днепропетровска. Однако уже в 2015 году астраханцы стали чемпионами.

Личная жизнь


Денис и Эльвира Дороховы (Фото: Instagram**@dorokhovdenisofficial)

Со своей супругой Эльвирой Дорохов познакомился в 2006 году. Прежде чем узаконить отношения, молодые люди были вместе почти пять лет. В 2010 году они связали себя узами брака, а 19 марта 2012 года в их семье родился первенец Артём. Когда стало известно, что супруга артиста ожидает ребёнка, Дорохов ощутил смятение. Он хотел детей, но беспокоился, что его патология может проявиться и у детей.

«Когдa жeнa ждaлa дeтeй мeня это очeнь сильно волновaло. Всю бeрeмeнность только об этом и думaл», — цитирует артиста starhit.ru.

В феврале 2019 года в семье юмориста на свет появился ещё один ребёнок. Младшего брата Артёма назвали Богданом.

Карьера на ТВ


Денис Дорохов и Антон Шастун (Фото: Instagram**@dorokhovdenisofficial)

Денис решил попытать счастье и отправил своё резюме продюсеру Comedy Club Вячеславу Дусмухаметову. И, к его удивлению, его взяли автором шуток для резидентов Comedy.

В 2014 году ярких артистов из команды «Камызяки» Азамата Мусагалиева, Вячеслава Макарова и Дениса Дорохова пригласили сниматься в шоу «Однажды в России».

Спустя два года артист начнет сниматься в кино. Сейчас фильмография Дорохова насчитывает 9 работ, из которых можно выделить фильм «Братья», где он сыграл главную роль.

В мае 2023 года Дорохов присоединился к команде ведущих шоу «Кстати», которое транслируется в социальной сети «ВКонтакте» совместно с Азаматом Мусагалиевым и Гариком Харламовым.

Скандалы с артистом


Денис Дорохов и Александр Панекин (Фото: скриншот т/п «Игра»)

В одном из выпусков программы «Игра» Денис Дорохов и Александр Панекин исполнили скетч, в котором они играли роли жениха и невесты. Актёры были одеты в соответствующие костюмы и исполнили романтичный танец. Однако в какой-то момент их танец превратился в страстный поцелуй. Шутка оказалась смешной, но имела последствия. Против телеканала ТНТ завели административное дело и обвинили артистов в пропаганде нетрадиционных отношений* среди несовершеннолетних.

«Что происходит в мире юмора? Разрушение и расширение горизонтов юмора. Какое у меня отношение к этому? Другой вопрос. Я человек консервативный, для меня это перегиб», — высказался тогда Гарик Мартиросян.

Давние друзья Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов после переезда в Москву и начала совместной работы над текстами Comedy Club едва не стали врагами. В то время Мусагалиев окончательно убедился в безответственности Дорохова и объявил ему о прекращении общения.

«Я ему сказал: «Чтобы не растерять то, что есть, давай расстанемся сейчас, перестанем дружить и просто пойдем разными дорогами. Давай я буду каждый раз радоваться, когда ты приходишь, чем расстраиваться, когда ты уходишь». И все! Мы пожали друг другу руки. Я пошел своей дорогой, он — своей. Как только мы где-то встречались, всегда радовались. Так прожили года три-четыре, может, пять», — рассказывал Азамат в YouTube-подкасте «Время от времени».

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#карьера
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«Тебя будут ненавидеть»: Анна Михалкова публично обратилась к старшему сыну по важному поводу
Анна Михалкова публично поздравила старшего сына с 25-летием
04 мая 2025, 19:30

Анна Михалкова (фото: Instagram* @anikiti4na)

Анна Михалкова впервые за долгое время вышла на связь в соцсетях и публично обратилась к старшему сыну. Актриса поздравила Андрея с днём рождения.
4 мая старшему сыну Михалковой исполнилось 25 лет. По этому поводу актриса впервые в этом году сделала пост в личном блоге. Дочь Никиты Михалкова опубликовала чёрно-белую фотографию Андрея и написала трогательные слова.
Андрей Баков (Фото: Instagram* @anikiti4na)

«У тебя прекрасное чувство юмора, блестящий ум, независимость, сильное мужское начало, умение брать на себя ответственность, умение говорить „нет“. В тебе есть всё, за что тебя будут любить и ненавидеть одновременно. Дорогой мой Андрюша, оставайся тем самым Дюдю, который с первых минут своей жизни очень сосредоточенно и внимательно смотрит на этот мир и на людей! Всю жизнь учись любить, понимать, принимать и прощать. Я очень тебя люблю!», – написала Михалкова.
Напомним, что старшая дочь режиссёра состоит в браке с предпринимателем Альбертом Баковым. У супругов трое детей: 25-летний Андрей, 23-летний Сергей и 11-летняя Лидия.

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*запрещён в РФ
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#михалков
#сын
#день рождения
#поздравление
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«Ловим прекрасные дни счастья»: Полина Гагарина с дочерью и сыном прилетела в Дубай
Полина Гагарина улетела с детьми на майские праздники в Дубай
04 мая 2025, 19:20

Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)

Певица Полина Гагарина прилетела на майские праздники в Дубай. С собой в поездку она взяла сына и дочь.
Исполнительница хита «Спектакль окончен» воспитывает двоих детей. От первого брака, с актером Петром Кисловым, у Гагариной есть сын Андрей. В настоящее время молодому человеку 17 лет. В союзе с фотографом Дмитрием Исхаковым певица родила дочь Мию в 2018-м году.

Полина решила отдохнуть на курорте в Арабских Эмиратах. Звезда прибыла на роскошную виллу в Дубай. Гагарина осталась в восторге от своего путешествия.

Наставница шоу «Голос» показала в соцсетях, как отдыхает на берегу Персидского залива. Полина предстала в розовом сарафане и утемненных очках. Она появилась в ролике без макияжа.

Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)


«Ловим прекрасные дни счастья — отдыхаем всей семьей на шикарной вилле. Дети довольны, мама тоже! Наслаждаемся каждым моментом. Всем чудесных майских праздников и побольше теплых дней рядом с близкими!» — обратилась к подписчикам артистка.

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#певица
#артист
#дети
#путешествия
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«Кто все эти люди? Не массовка?»: Виталий Бородин раскритиковал выступление Данилы Козловского в России
Виталий Бородин полагает, что на выступлении Данилы Козловского в РФ была массовка
04 мая 2025, 18:54

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

Вернувшийся в Россию актер Данила Козловский впервые за два года появился на сцене в столице со своим спектаклем. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал выступление артиста и выразил мнение, что публика на мероприятии была подставной. Об этом объявил в своем Телеграм-канале.
3 мая Данила Козловский, который, по слухам, уехал из РФ, отметил 40-летие. Свой день рождения актер отметил на сцене Театра эстрады в Москве, где он выступил с моноспектаклем Frank. На новость о возвращении актера отреагировал Виталий Бородин, который заметил, что на его выступление пришло мало людей. Глава ФПБК связал это с гражданской позицией знаменитости.

«Обратите внимание: людей не очень много пришло, маленький зал. Он не очень был забит людьми, раньше Козловский собирал большие залы. Думаю, что люди уже поняли позицию Козловского и кто у него кумиры. Кстати, обратите внимание: балкон вообще пустой», — уточнил Виталий Бородин.

По мнению политика, вместо реальных зрителей на спектакле Козловского могла быть «массовка».

«Из публичных никого не вижу. Интересно, кто все эти люди? Не массовка?», — предположил Бородин.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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