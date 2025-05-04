«Любимый взрослый ребёнок»: Ольга Орлова повторила одну из первых фотографий с сыном 24 года спустя – видео

Ольга Орлова с сыном Артемом и дочерью Анной (Фото: Instagram* @olgaorlova1311)
Ольга Орлова оригинально поздравила сына Артёма с днём рождения. Наследнику певицы 4 мая исполнилось 24 года.
В честь этого события телеведущая вместе с именинником повторила одно из первых совместных фото, которое было сделано в 2001 году. На первом снимке Орлова сидит на полу и придерживает расположившегося у её коленей малыша. На новом снимке уже взрослый парень так же лёг на колени мамы.
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«С днем рождения, мой любимый взрослый ребенок!!! Я очень тебя люблю!!!», – подписала ролик звезда в своём Telegram-канале.Также телеведущая в шутку отметила, что за 24 года изменилась одна часть её тела, однако с пуш-апом это не так заметно.
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Анастасия Чинкова