Бывшая жена Сергея Безрукова показала себя в юности — фото

12 мая 2026, 22:10

Актриса Ирина Безрукова опубликовала свои фото в юности

Актриса Ирина Безрукова поделилась с поклонниками редкими снимками из юности, в том числе студенческих лет. В социальных сетях она опубликовала архивные фотографии, сопроводив их теплым посланием: «Привет вам от маленькой Иры, отличного дня и исполнения всех желаний».





Знаменитость также предложила подписчикам выкладывать свои детские фото и рассказать, что они хотели бы сказать себе в прошлом. Уроженка Ростова-на-Дону, выпускница местного училища искусств, Безрукова переехала в столицу в 1990 году. В Москве она начала выступать в Театре-студии под руководством Олега Табакова и работать на телевидении.



Недавно артистка объяснила причину асимметрии своих глаз, опровергнув домыслы о пластических операциях. По ее словам, особенность появилась после детской травмы — неудачного падения с сеновала, в результате которого она сутки провела без сознания и получила сильное сотрясение мозга. Звезда призналась, что привыкла к этой черте и научилась скрывать ее при работе в кадре.



Первым супругом Ирины был актер Игорь Ливанов, однако в 2000 году она вышла замуж за Сергея Безрукова. Пара распалась спустя 15 лет. Актриса признавалась, что не верила в развод и планировала прожить с мужем всю жизнь. Уже через год после расставания Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон, в этом браке у него родилось трое детей.



