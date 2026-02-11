«Предстоит вернуть долг»: актриса Ирина Безрукова рассказала о жизни за городом

11 февраля 2026, 20:21

Актриса Безрукова призналась, что ей предстоит выплатить долг за дом у леса

Ирина Безрукова (Фото: Instagram* / @irina_bezrukova_official)

В интервью WomanHit актриса отметила, что прошедший год оказался для неё непростым: из-за плотного рабочего графика времени на быт и личные дела практически не оставалось. При этом именно работа сейчас остаётся для неё главным приоритетом — в том числе из-за финансовых обязательств.





«Два года назад у меня появился небольшой участок, и на нём построен дом. Мне ещё предстоит вернуть долг за него. Надеюсь, удастся заработать, тогда я уже буду планировать какие-то новые покупки», — рассказала Безрукова.