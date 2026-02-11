«Предстоит вернуть долг»: актриса Ирина Безрукова рассказала о жизни за городом
Актриса Безрукова призналась, что ей предстоит выплатить долг за дом у леса
Ирина Безрукова поделилась подробностями о своём загородном доме и последних изменениях в жизни.
В интервью WomanHit актриса отметила, что прошедший год оказался для неё непростым: из-за плотного рабочего графика времени на быт и личные дела практически не оставалось. При этом именно работа сейчас остаётся для неё главным приоритетом — в том числе из-за финансовых обязательств.
«Два года назад у меня появился небольшой участок, и на нём построен дом. Мне ещё предстоит вернуть долг за него. Надеюсь, удастся заработать, тогда я уже буду планировать какие-то новые покупки», — рассказала Безрукова.По словам актрисы, дом находится вдали от городского шума и окружён лесом. Это место она рассматривает прежде всего как пространство для восстановления и уединения, а не как символ роскоши.
Оказавшись за городом, Безрукова предпочитает простые радости: чтение, просмотр телевизора, неспешные прогулки по лесу. Из-за насыщенного графика такие выезды случаются нечасто, но, как признаётся актриса, именно там ей иногда удаётся поймать долгожданное чувство внутреннего спокойствия и «дзена».