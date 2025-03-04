Бывшая жена Шнурова порвала все оставшиеся связи с певцом

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)
Осенью 2024 года Сергей Шнуров официально развелся с супругой Ольгой Абрамовой, которая была младше его на 18 лет. Оказалось, что женщина после этого оформила документы на ликвидацию компании «Ленинград продакшн», которую она учредила в браке с певцом.
Пара развелась без публичных скандалов, нажитое имущество и детей бывшие супруги не делили и насчет алиментов не спорили. Однако в ноябре 2024 года Абрамова подала документы на закрытие фирмы «Ленинград продакшн» и планировала сама вести дела своего знаменитого мужа. Известно, что пару лет фирма приносила небольшой доход, а после и вовсе ушла в минус.
Теперь же налоговая полностью ликвидировала фирму экс-супруги музыканта.
Женщина не дает комментариев по поводу отношений со Шнуровым, от которого родила двоих детей. При этом сам Шнуров детей публике не представил. Фронтмен рок-группы «Ленинград» был женат четыре раза.
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«Шнуров так и не решился передать бразды правления своим творческим потенциалом супруге», — пишет КП.
Теперь же налоговая полностью ликвидировала фирму экс-супруги музыканта.
Женщина не дает комментариев по поводу отношений со Шнуровым, от которого родила двоих детей. При этом сам Шнуров детей публике не представил. Фронтмен рок-группы «Ленинград» был женат четыре раза.
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Элина Позднякова