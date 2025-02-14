Пригожин сравнил себя с великим императором и простил Шнурова за высмеивание Валерии

Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что давно простил певца Сергея Шнурова за конфликт четырехлетней давности, добавив, что «величие императора — в умении прощать». По его словам, сейчас знаменитостей почти ничего не объединяет.
«Повздорили, были тяжелые времена, все это переросло в скандал, об этом узнали СМИ. Но сейчас мы даже при встрече не вспоминаем об этих конфликтах. Спустя столько лет я простил его, он был не прав во многом, но, как говорится, величие императора в умении прощать. Пусть я буду в данном случае великодушен», — пояснил Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.Продюсер подчеркнул, что порой они пересекаются на различных мероприятиях, жмут друг другу руки, но их общение сводится к «привет-пока». Пригожин заключил, что не считает Шнурова врагом или мерзавцем, «но и другом назвать» не может.
Напомним, конфликт между музыкантом и продюсером начался в 2020 году, когда Пригожин пожаловался на отсутствие финансовой поддержки артистам во время пандемии. В ответ Шнуров высмеял его, заявив, что под нуждающимися тот имеет в виду себя и свою жену — певицу Валерию. После этого между знаменитостями разгорелся конфликт — они обменивались колкостями, стихами и вызовами в ринг.
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