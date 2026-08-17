Селена Гомес намерена оспорить обвинения в мошенничестве

17 августа 2026, 14:02

Певица Селена Гомес не согласна с обвинениями инвесторов

Селена Гомес (Фото: Instagram* / @selenagomez)

Селена Гомес не согласна с обвинениями в мошенничестве, связанными с её стартапом Wondermind, и намерена отстаивать свою позицию в суде. Представитель певицы Мэтью С. заявил, что предъявленные претензии полностью лишены фактических и юридических оснований. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».