Селена Гомес намерена оспорить обвинения в мошенничестве
Селена Гомес не согласна с обвинениями в мошенничестве, связанными с её стартапом Wondermind, и намерена отстаивать свою позицию в суде. Представитель певицы Мэтью С. заявил, что предъявленные претензии полностью лишены фактических и юридических оснований. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По его словам, защита уже готовит ходатайство о прекращении дела в отношении звезды. Представители Гомес намерены решительно оспаривать требования истцов и доказывать отсутствие оснований для обвинений.
Разбирательство связано с компанией Wondermind, которую Селена Гомес запустила вместе со своей матерью Мэнди Тифи и предпринимательницей Даниэллой Пирсон в 2021 году. Стартап позиционировался как платформа о ментальном здоровье и должен был объединить различные проекты и сервисы в этой сфере.
Поводом для судебного иска стали претензии пяти инвесторов. Они утверждают, что вложили в Wondermind около $1,2 млн после обещаний получить доступ к перспективному проекту с крупными партнёрствами, рекламными контрактами и собственным приложением.
Однако, как заявляют истцы, с момента основания компании обещанные проекты так и не были реализованы в заявленном объёме. Теперь инвесторы требуют вернуть вложенные средства, выплатить компенсацию, а также возместить судебные расходы.
Сторона Селены Гомес с этими требованиями категорически не согласна. Представитель певицы подчёркивает, что обвинения не имеют под собой достаточной правовой и фактической базы, поэтому защита рассчитывает добиться прекращения дела.
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