«Сердце в клочья»: Брат Чекалина рассказал о реакции его детей на приговор суда

19 апреля 2026, 15:31

Брат Артёма Чекалина рассказал, как его дети отреагировали на приговор суда

Брат Артёма Чекалина Аркадий рассказал о реакции детей блогера на приговор суда. Его слова приводит издание VOICE.





У Артёма и его бывшей жены Валерии трое детей. Сейчас дети живут с матерью, у которой врачи обнаружили онкологию четвёртой стадии с метастазами.



Ранее суд признал Чекалина виновным в незаконных валютных операциях с поддельными документами, приговорил к семи годам колонии и назначил штраф 194 млн рублей. Аркадий сообщил, что дети — Алиса, Богдан и Лев — плакали.

«Знаете, трое детей, которые очень сильно привязаны к отцу... Артём как отец — он отличный, прямо от души, хороший очень. Вы знаете, эти слёзы, которые я видел, когда они уезжали, это страшно. Сердце в клочья разрывалось», — рассказал брат Чекалина.