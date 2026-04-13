«Показательная порка»: Виктория Боня заступилась за Артема Чекалина после приговора

13 апреля 2026, 17:56

Ведущая Виктория Боня заступилась за Артема Чекалина после приговора

Артем Чекалин (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Известная телеведущая и блогер Виктория Боня записала эмоциональное видеообращение в защиту бывшего супруга звезды соцсетей Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема.





Поводом стал приговор Гагаринского суда Москвы. Чекалину назначили семь лет колонии общего режима и штраф в 194 миллиона рублей. Подсудимого признали виновным в незаконном выводе более 250 миллионов рублей за рубеж — в ОАЭ, на счета нерезидентов с использованием подложных документов.





«Это показательная порка. У них четверо детей. Если не дай бог что-то случится с Лерой, отца не будет рядом. У нас убийцам дают девять лет, чиновники воруют миллиарды, а здесь человек со своих денег не выплатил налог, но потом закрыл все штрафы и пени. Люди заплатили сполна. За что семь лет?» — задалась вопросом теледива.