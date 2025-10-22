Нарколог назвал возможные причины оскорбительных роликов бывшей жены Бивола

22 октября 2025, 13:35

Психиатр Шуров назвал две возможные причины скандальных видео бывшей жены Бивола

Екатерина Бивол (Фото: Instagram* @bivol_kate)

Психиатр и нарколог Василий Шуров высказал предположение о возможных причинах поведения бывшей супруги боксёра Дмитрия Бивола, Екатерины.





В беседе с «NEWS.ru» Шуров допустил, что женщина могла записывать видео с оскорбительными высказываниями под воздействием психостимуляторов. Он отметил, что её поведение и жесты выглядят характерными для такого состояния.

«Это может быть что угодно: и альфа, и кокаин, и амфетамин. На психическое расстройство не похоже. Но, учитывая, что без анализов точно сказать нельзя, допускаю, что она могла и просто придуриваться ради хайпа. Сейчас же время хайпа», — заявил специалист.

